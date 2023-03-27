Собственность особого назначения

Ленинский райсуд Екатеринбурга удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода электрических соединителей «Исеть» — поставщика оборонных предприятий. Малик Гайсин, являющийся гендиректором завода и владельцем ряда компаний, выступающих его акционерами, находится под следствием за злоупотребление полномочиям. Дело это может быть связано со срывом гособоронзаказа «Исетью».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Малик Гайсин

Фото: ТК «4 канал» Бизнесмен Малик Гайсин

Фото: ТК «4 канал»

Судья Ленинского районного суда Екатеринбурга Ольга Василькова удовлетворила иск заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева к компаниям—акционерам завода «Исеть» — ООО «Вагран» и ООО «Корона Тэхет», подконтрольным Малику Гайсину, а также ООО «Актай-М» (96,7% акций контролирует его родственник Айдан Гайсин), рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе суда.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доля компании «Вагран» в заводе составляет 19,14%, компании «Корона Тэхет» — 10,85%, «Актай-М» — 25,32%. Кроме них в состав акционеров завода электрических соединителей входит АО «РТ-Проектные технологии» (из государственной корпорации «Ростех»), его доля составляет 24,78%.

Уральский завод электрических соединителей «Исеть» был создан в 1970 году в Каменске-Уральском. Основной продукцией предприятия являются электрические и оптические соединители, которые применяются в авиационной, космической и ракетной технике, железнодорожном транспорте, станкостроении и медицине. Малик Гайсин стал гендиректором завода «Исеть» в сентябре 2011 года. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», доля госконтрактов в выручке завода электрических соединителей в 2019 году составляла 5,07%.

Согласно картотеке суда, исковое заявление касается обращения в доход государства движимого и недвижимого имущества на основании федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В управлении Генеральной прокуратуры по УрФО на запрос «Ъ-Урал» на момент подготовки публикации не ответили.

Сейчас в отношении Малика Гайсина расследуется уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. По данным местных СМИ и Telegram-каналов, оно может быть связано со срывом гособоронзаказа на заводе «Исеть».

На предприятии «Ъ-Урал» не стали комментировать эту информацию. Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга отправил уральского бизнесмена под домашний арест до 13 мая. Апелляционную жалобу на арест Свердловский областной суд рассмотрит 29 марта.

По словам исполнительного директора Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимира Кукарских («Исеть» является учредителем союза, созданного в 1996 году), завод имеет важное значение для оборонно-промышленного комплекса. «Да, там есть определенные проблемы, но у кого их нет»,— добавил господин Кукарских.

В прошлом году Генеральная прокуратура добилась перехода под контроль государства стратегического предприятия Пермского края — ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). В мае 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск надзорного ведомства об истребовании в доход государства более 89% акций СМЗ, принадлежащих Петру Кондрашеву, Сергею Кирпичеву, Тимуру Старостину и Игорю Пестрикову.

Суд согласился с мнением Генпрокуратуры, что приватизация стратегического предприятия (СМЗ — единственный в стране производитель редкоземельных элементов и переработчик редкоземельного минерального сырья) в 1992–1996 годах была проведена с нарушением законодательства, без разрешения правительства РФ. Позже законность этого решения подтвердил Семнадцатый арбитражный апелляционный суд.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург