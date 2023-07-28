Малика Гайсина лишают денег и лекарств

В Ленинский райсуд Екатеринбурга поступил иск Генпрокуратуры России к уральскому бизнесмену Малику Гайсину о взыскании в доход государства акций принадлежащих ему ОАО «Уралбиофарм» и коммерческого банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах компаний «Вагран» и «Актай-М». Судом приняты обеспечительные меры в виде ареста принадлежащих бизнесмену активов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Малик Гайсин в Свердловском областном суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Малик Гайсин в Свердловском областном суде

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Заместитель генерального прокурора России Игорь Ткачев подал в Ленинский районный суд Екатеринбурга иск к уральскому бизнесмену Малику Гайсину и подконтрольным ему лицам о взыскании в казну государства акций предприятия по производству лекарств ОАО «Уралбиофарм» и коммерческого банка «Вятич», а также долей участия в уставных капиталах ООО «Вагран» и ООО «Актай-М».

Как пояснила пресс-служба надзорного ведомства, будучи депутатом Госдумы, Малик Гайсин с 1995 по 1999 год в нарушение антикоррупционных запретов занимался предпринимательством.

Мужчина лично и через доверенных лиц скупал акции одной из старейших фармацевтических компаний страны — ОАО «Уралбиофарм». После чего он, по мнению Генпрокуратуры, незаконно участвовал в ее хозяйственно-финансовой деятельности.

В результате сделок Малик Гайсин стал монопольным владельцем «Уралбиофарма», увеличив долю своего бенефициарного участия на предприятии до 99,9%. Как считают в Генпрокуратуре, для сокрытия сведений от контролирующих органов Малик Гайсин передал ценные бумаги аффилированному с ним коммерческому банку «Вятич», который он также скрытно приобрел, являясь членом комитета Госдумы по бюджету, налогам, банкам и финансам.

«Обладая сведениями ограниченного доступа, он скупал активы именно в той отрасли, в которой курировал вопросы реализации полномочий федеральных органов государственной власти и принимал законодательные решения как член соответствующего комитета»,— отметили в ведомстве.

ОАО «Уралбиофарм» — завод в Екатеринбурге. Выпуск продукции начался в 1930 году. Завод специализируется на выпуске лекарственных препаратов и биологически активных добавок. Согласно данным на сайте предприятия, ОАО «Уралбиофарм» является членом Торгово-промышленной палаты РФ, Уральской торгово-промышленной палаты с 1966 года. Генеральным директором с 2010 года является Малик Гайсин.

Как говорится в сообщении, одновременно Малик Гайсин учредил ООО «Вагран» и ООО «Актай-М» (по данным «СПАРК-Интерфакса», компаниям принадлежит по 24,9% акций «Уралбиофарма») для осуществления предпринимательской деятельности и выполнения роли «номинальных держателей» акций коммерческих организаций, перешедших под полный контроль и управление уральского бизнесмена.

В итоге Генпрокуратура пришла к выводу, что указанные активы стоимостью свыше 3 млрд руб. явились результатом «коррупционного поведения» Малика Гайсина и получения им незаконного обогащения в условиях «непрерывного конфликта интересов по государственной должности и собственного благосостояния».

По ходатайству ведомства судом приняты обеспечительные меры в виде ареста принадлежащих Малику Гайсину акций. По делу выдано 34 исполнительных листа. Судебное заседание по гражданскому иску назначено на 14 августа.

Адвокаты Малика Гайсина не ответили на запрос «Ъ-Урал».

В конце марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества завода электрических соединителей «Исеть», гендиректором которого является Малик Гайсин. По данным «Ъ», пакет акций «Исети» обратили в доход государства из-за того, что Малик Гайсин управлял предприятием, будучи народным избранником, а потом использовал свое участие в органах госвласти для получения контрольного пакета завода. По сведениям Генпрокуратуры, это нарушает антикоррупционное законодательство.

Согласно данным сервиса раскрытия информации, основание, в силу которого у Малика Гайсина прекратилось право распоряжаться голосами завода, наступило 27 июля 2023 года.

Сейчас уральский бизнесмен находится под следствием по обвинению в превышении полномочий (ч. 1 ст. 201 УК РФ) и растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие считает, что Малик Гайсин, будучи главой «Исети», выдал займы подконтрольным ему компаниям, чем причинил ущерб предприятию на 333 млн руб. В рамках расследования Малика Гайсина отстранили от управления заводом и стали выплачивать ему прожиточный минимум в 15,6 тыс. руб.

В конце мая предприниматель Дмитрий Светлолобов инициировал дело о банкротстве, в рамках которого суд наложил арест на счета бизнесмена, имущество, долю в 13 компаниях, а также акции ПАО «Банк "Вятич"», принадлежащие гендиректору «Исети». В июне в дело о банкротстве Малика Гайсина вступила Генпрокуратура РФ. В конце июля суд постановил снять арест с имущества гендиректора завода «Исеть».

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург