Посол США Трейси встретилась с обвиняемым в шпионаже журналистом WSJ Гершковичем

Посол США в России Линн Трейси встретилась в СИЗО «Лефортово» с обвиняемым в шпионаже журналистом The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем. С момента его задержания в марте это третий визит дипломата к журналисту.

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«Посол Трейси сообщила, что Эван по-прежнему находится в добром здравии и остается сильным, несмотря на обстоятельства»,— сообщает американская дипмиссия (цитата по WSJ). Первый раз госпожа Трейси посетила «Лефортово» 17 апреля.

Эван Гершкович был задержан в конце марта в Екатеринбурге, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»). По данным ФСБ, он занимался сбором сведений об одном из оборонных предприятий на Урале. Эван Гершкович себя виновным не признает. 22 июня Мосгорсуд признал законным продление его ареста до 30 августа.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Эвану Гершковичу еще сидеть и сидеть».

Мария Федотова