Посол США Трейси во второй раз встретилась с арестованным журналистом WSJ Гершковичем

Посол США в России Линн Трейси получила консульский доступ и встретилась с корреспондентом московского бюро газеты The Wall Street Journal (WSJ) Эваном Гершковичем, который находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению в шпионаже, сообщила WSJ. Встречу посольство США подтвердило агентству «РИА Новости».

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Линн Трейси

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Это вторая встреча посла США и господина Гершковича после ареста. В первый раз госпожа Трейси посетила «Лефортово» 17 апреля. Тогда она заявила, что журналист «чувствует себя хорошо, держится стойко».

Эван Гершкович был задержан в Екатеринбурге в конце марта. По данным ФСБ, он занимался сбором составляющих гостайну сведений об одном из оборонных предприятий на Урале. Журналист вину отрицает. Освободить Эвана Гершковича призывали президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal.

22 июня Мосгорсуд признал законным продление ареста господину Гершковичу. Под стражей он пробудет до 30 августа. Госпожа Трейси заявила, что «крайне разочарована» отклонением апелляции. Редакция WSJ назвала решение суда возмутительным. Российские власти настаивают, что то, чем занимался Эван Гершкович,— «не журналистика».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Эвану Гершковичу еще сидеть и сидеть».

Эрдни Кагалтынов