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Коммерсантъ FM
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Посол США посетила журналиста WSJ Эвана Гершковича в СИЗО

Посол США Линн Трейси сообщила, что посетила задержанного по подозрению в шпионаже журналиста газеты Wall Street Journal (WSJ) Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово».

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Линн Трейси

Линн Трейси

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Эван Гершкович

Эван Гершкович

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

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Линн Трейси

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Эван Гершкович

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Сегодня я посетила репортера WSJ Эвана Гершковича в СИЗО "Лефортово". Мы впервые получили доступ к Эвану с момента его неправомерного задержания более двух недель назад. Он чувствует себя хорошо, держится стойко. Вновь призываем немедленно освободить Эвана»,— написала посол в Twitter.

Чем известен Эван Гершкович

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Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. ФСБ утверждала, что по заданию американских властей журналист собирал составляющие гостайну сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Он обвиняется по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), предусматривающей лишение свободы до 20 лет.

В МИД РФ заверили, что консульский доступ журналисту будет предоставлен «с учетом законодательства» страны. Госдеп США признал Эвана Гершковича «неправомерно задержанным». Это позволяет американской стороне, в частности, рассматривать обмен с привлечением третьих стран. В российском МИДе говорили, что вопрос об обмене журналиста может рассматриваться только после вынесения судебного решения.

Подробнее о деле читайте в публикации «Ъ» «Американскому журналисту придали статусности».

Лусине Баласян

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