Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $1,3 млрд

США утвердили новый пакет военной помощи Украине общей суммой $1,3 млрд, сообщил Пентагон. В него в том числе войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.
Также в новый пакет вошли:
- 152-мм артиллерийские снаряды;
- ракетный комплекс TOW (3,75–4,5 км);
- авиационные боеприпасы;
- средства обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
- 150 бензовозов;
- 115 тактических транспортных средств для буксировки оборудования;
- 50 тактических машин для восстановления оборудования;
- тактические защищенные системы связи.
В последний раз США объявляли об отправке вооружения Украине 7 июля: в пакет на $800 млн вошли боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot. В общей сложности США выделили Украине военную помощь более чем на $43 млрд.
Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».