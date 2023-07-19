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Коммерсантъ FM
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Пентагон объявил о выделении Украине пакета военной помощи на $1,3 млрд

США утвердили новый пакет военной помощи Украине общей суммой $1,3 млрд, сообщил Пентагон. В него в том числе войдут четыре зенитно-ракетных комплекса NASAMS и беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

Также в новый пакет вошли:

  • 152-мм артиллерийские снаряды;
  • ракетный комплекс TOW (3,75–4,5 км);
  • авиационные боеприпасы;
  • средства обнаружения БПЛА и средств радиоэлектронной борьбы;
  • 150 бензовозов;
  • 115 тактических транспортных средств для буксировки оборудования;
  • 50 тактических машин для восстановления оборудования;
  • тактические защищенные системы связи.

В последний раз США объявляли об отправке вооружения Украине 7 июля: в пакет на $800 млн вошли боевые машины пехоты Bradley, бронетранспортеры Stryker, боеприпасы для систем HIMARS и Patriot. В общей сложности США выделили Украине военную помощь более чем на $43 млрд.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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