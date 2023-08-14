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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 537-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 14 августа

11:40. Лукашенко на встрече с Рогозиным заявил о готовности использовать весь потенциал Белоруссии для реализации общих идей, сообщает БелТА.

11:39. Командующий объединенными силами украинских войск Сергей Наев заявил, что беспилотники над Киевом невозможно сбивать из-за неспособности построения точного маршрута, который определить очень сложно, особенно в ночное время.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил причастность Украины к попытке атаковать Крымский мост на выходных. Совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд с февраля 2022 года. Курс доллара превысил 101 рубль, курс евро — 110 рублей. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

11:14. Доллар на Мосбирже дороже 101 рубля.

11:06. Аэропорт Мариуполя в ближайшие два года восстанавливать не планируется, изыскательские работы начнутся в 2026 году, заявил вице-премьер РФ Хуснуллин.

10:54. Министр молодежи и спорта Украины и президент Национального олимпийского комитета страны Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены примут участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, даже если на них выступят россияне и белорусы в нейтральном статусе.

10:45. Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил учредить медаль «За добросовестный труд в условиях специальной военной операции».

10:43. Командир батальона «Восток» и заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский заявил, что в поселок Урожайное Донецкой народной республики, за который идут ожесточенные бои, так и не прибыло подкрепление.

10:06. Евро выше 110 рублей на бирже.

10:05. Спецслужбы Польши заявили об аресте двух россиян, которые обвиняются в шпионаже.

9:57. Верховный суд ДНР приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) нацгвардии Украины Николая Куща.

9:51. Украина должна отказаться от идеи возвращения Крыма ради скорейшего окончания вооруженного конфликта с Россией, в ходе которого ежедневно разрушается инфраструктура страны. Такое мнение высказал политический консультант Госдепартамента и Минобороны США Эдвард Люттвак.

9:25. Крым инициирует изменения в законодательство по ужесточению ответственности за распространение фото и видео военных, стратегических объектов, сообщил глава Крыма Аксенов.

9:19. Жителей Польши на референдуме 15 октября спросят о сносе стены на границе с Белоруссией.

9:11. Доллар выше 100 рублей на бирже.

9:08. Bloomberg: пшеница подорожала после осмотра Россией сухогруза.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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9:07. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона сделает необходимые выводы и «выберет оптимальный ответ» на досмотр Россией направляющегося в Измаил сухогруза «Сукра Окан».

9:06. Девять поездов следуют с задержкой до 1,5 часа из-за транспортного происшествия с грузовым поездом в Киевской области, сообщают «Украинские железные дороги».

9:03. Milliyet со ссылкой на «осведомленный источник» утверждает, что Анкара активизировала дипломатическую работу, рассчитывая на визит Путина в Турцию «уже в ближайшие дни».

8:49. Совокупная помощь Украине от Европейского союза достигла €20 млрд с февраля 2022 года. Об этом сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано газете «Известия».

8:47. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил причастность Украины к попытке атаковать Крымский мост на выходных.

8:46. Илон Маск поддержал мнение британского аналитика Александра Меркуриса о негативном влиянии внешнеполитических решений США в вопросе Украины.

8:46. Политика президента США Джо Байдена в отношении Украины сдерживает ее контрнаступление, считает Джон Болтон, бывший помощник экс-президента Дональда Трампа по национальной безопасности.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 536-й

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