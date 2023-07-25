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Коммерсантъ FM
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США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Он включает боеприпасы для систем вооружений NASAMS и HIMARS.

Что включает новый пакет помощи США Украине:

  • боеприпасы для средств ПВО Patriot и NASAMS;
  • переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger;
  • боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS;
  • артиллерийские и минометные снаряды;
  • 32 бронированные машины Stryker;
  • ракеты для противотанковых ракетных комплексов ТOW;
  • противотанковые системы Javelin и другие, а также ракеты для них;
  • беспилотники Hornet;
  • авиационные ракеты Hydra-70;
  • более 28 млн патронов для стрелкового оружия и гранаты.

Также в пакет войдут приборы ночного видения, запчасти, учебные боеприпасы и другие средства.

Неделю назад власти США выделили Украине вооружения на сумму $1,3 млрд. В список этих поставок вошли четыре зенитных ракетных комплекса NASAMS, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.

О ситуации вокруг российско-украинского конфликта — в онлайн-трансляции «Ъ».

Леонид Уварчев

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