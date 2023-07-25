США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн

Пентагон сообщил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $400 млн. Он включает боеприпасы для систем вооружений NASAMS и HIMARS.
Что включает новый пакет помощи США Украине:
- боеприпасы для средств ПВО Patriot и NASAMS;
- переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger;
- боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS;
- артиллерийские и минометные снаряды;
- 32 бронированные машины Stryker;
- ракеты для противотанковых ракетных комплексов ТOW;
- противотанковые системы Javelin и другие, а также ракеты для них;
- беспилотники Hornet;
- авиационные ракеты Hydra-70;
- более 28 млн патронов для стрелкового оружия и гранаты.
Также в пакет войдут приборы ночного видения, запчасти, учебные боеприпасы и другие средства.
Неделю назад власти США выделили Украине вооружения на сумму $1,3 млрд. В список этих поставок вошли четыре зенитных ракетных комплекса NASAMS, беспилотники Phoenix Ghost и Switchblade.
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