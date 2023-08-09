Ипотека повышает ставки

Ипотека стала дороже. Вслед за многими процентную ставку на этой неделе поднял и «Сбер», повысив ее на 0,8 процентных пункта. В банке назвали эту меру вынужденной. Ранее условия для заемщиков изменили ВТБ, «Уралсиб», Газпромбанк и Росбанк. Опрошенные “Ъ FM” эксперты уверены: рост ставок продолжится. Какие условия предлагают заемщикам? И что будет с ценами на квадратные метры в новостройках? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Льготная ипотека стала дешевле, а вот все остальные программы подорожали. И это вполне логичная реакция на изменение ключевой ставки ЦБ.

В Газпромбанке и Росбанке ставки выросли на 0,5%, в ВТБ — на 0,9 процентных пункта. «Сбер» держался дольше всех и изменил, вернее, ухудшил условия для заемщиков только на этой неделе. Ставка по ипотеке без господдержки на новостройки начинается от 11,4%, на вторичное жилье — 11,7%. И это не предел, уверен руководитель аналитического центра компании «Русипотека» Сергей Гордейко:

«Рост ставок начался и будет продолжаться, только в ускоренном темпе. Средняя ставка в быстрой перспективе выйдет на 13% годовых. Может быть, и 14% в рублях. Почему сейчас произошли эти движения, в том числе по льготным программам? Потому что с 1 октября кредиты будут выдаваться сложнее, льготная программа на новостройки попадает в эти ограничения. То есть автоматически кредиты с первоначальным взносом меньше 30% на покупку новостроек станут дорогими и для заемщиков, и для банков. Соответственно, надо будет вынуть из кармана 30%».

Первоначальный взнос по ипотеке банки устанавливают самостоятельно. Минимальный порог начинается от 10%. Есть программы от застройщиков и с нулевым входом. Верхней планки пока нет. Но уже с 1 октября лучшие предложения получат те, кто внесет 30%.

Собеседники “Ъ FM” говорят, что сейчас клиенты ищут не жилье, а схемы, как его купить. И как тут не увлечься? Льготная ипотека в России начинается от 3% — такие условия, например, предлагают сотрудникам IT-сферы. Понижение ставок по льготным программам привело к подорожанию жилья почти вдвое, подчеркивает руководитель аналитического центра Индикаторы рынка недвижимости Олег Репченко:

«В нынешних условиях панацеей для рынка будет падение цен на квартиры. Думаю, что это произойдет в ближайшие несколько месяцев до года. Меры принимает и Центральный банк, чтобы ограничить различные хитрые схемы. Например, есть такие предложения: а давайте вы купите квартиру по завышенной цене, но платить по ипотеке начнете не сегодня, а через год. Все это способствует тому, что чем быстрее кривые схемы уйдут с рынка, тем скорее подешевеет жилье. Застройщики просто вынуждены будут давать хорошие скидки».

Сами застройщики таких оптимистичных прогнозов не разделяют. Девелоперы завязаны на проектное финансирование, кредиты для них становятся дороже, а в убыток себе строить никто не будет. Но предпосылок для роста цен на жилье нет, максимум — на уровне инфляции, утверждает директор управления новостроек компании «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков:

«В последнее время мы видели отток клиентов с рынка новостроек на вторичку, так как разница цены по Москве составляла до 20% стоимости квартиры. Сейчас, когда ипотечная ставка начинается от 11,7%, и, возможно, будет выше, часть клиентов вернется на рынок новостроек. Там еще до сих пор действует госпрограмма под 8% и семейная — это 6%. Еще есть понижающий коэффициент, к примеру, на электронную регистрацию. Ставка понижается на 0,3%. Ставки по ипотеке на рынке новостроек будут намного интереснее, получается в два раза дешевле. Клиенты пойдут на рынок новостроек».

А рынок столичных новостроек уже переписал цены. Жилье подорожало во всех сегментах, кроме элитного, посчитали аналитики компании «Бест-Новострой». В комфорт-классе квадратный метр в июле вырос на 2% и стоил 305 тыс. руб., бизнес-класс продается от 450 тыс. руб. за квадратный метр. В премиум-классе средняя цена квадрата приближается к 1 млн руб.

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