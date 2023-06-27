Молдавия начала выход из Межпарламентской ассамблеи СНГ

Молдавия запустила процесс выхода из Межпарламентской ассамблеи (МПА) СНГ, решение ожидается в течение месяца, сообщил спикер парламента Игорь Гросу. По его словам, республике «придется соблюсти некоторые юридические процедуры».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Проект решения находится в правительстве, мы ждем заключения. Процесс запущен. Этот вопрос уже обсуждается. Проект решения будет вынесен на рассмотрение парламента в ближайшее время. Мы хотим, чтобы как можно скорее, к концу этой парламентской сессии, мы проголосовали в парламенте за денонсацию соглашения о создании МПА СНГ»,— рассказал господин Гросу (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что правительство и МИД Молдавии проводят анализ всех соглашений, подписанных в СНГ. Спикер отметил, что это длительный процесс. «В некоторых случаях нам необходимо будет убедиться в наличии двусторонних договоров с определенными государствами СНГ, а также инициировать подписание таких соглашений»,— уточнил он.

Молдавские власти отказались от участия во всех мероприятиях по линии СНГ до прекращения боевых действий на Украине. Кишинев готовится официально расторгнуть большое количество соглашений, которые были заключены в рамках СНГ. В мае Игорь Гросу объявил, что страна выйдет из МПА СНГ.

Подробности — в публикации «Ъ» «Молдавия извлекает себя из СНГ».

Лаура Кеффер