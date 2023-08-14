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Коммерсантъ FM
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Кагарлицкий останется в изоляторе на период расследования

Верховный суд Коми отказал защите социолога Бориса Кагарлицкого (признан иностранным агентом) в смене меры пресечения. Арестованный фигурант уголовного дела продолжит находиться под стражей на период расследования. Он обвиняется в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) в видео на YouTube, касающемся взрыва на Крымском мосту, которое профессор опубликовал в октябре прошлого года.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Об этом «Ъ» сообщили сегодня в суде. Напомним, адвокат московского социолога подавал ходатайство на обжалование меры пресечения. Кагарлицкий после предъявления обвинения был направлен Сыктывкарским городским судом в СИЗО столицы Коми.

На заседании в Верховном суде было решено, что доводы защитника обвиняемого не убедительны.

Тем более что ранее Росфинмониторинг внес социолога в перечень террористов и экстремистов на основании уголовного дела. Кагарлицкому инкриминируется оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Публицист, преподаватель, главный редактор интернет-издания и ютуб-канала «Рабкор» год назад внесен в реестр иностранных агентов.

Дарья Шучалина, Сыктывкар

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