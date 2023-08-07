Росфинмониторинг внес социолога Кагарлицкого в реестр террористов и экстремистов

Росфинмониторинг внес социолога Бориса Кагарлицкого (признан Минюстом РФ иностранным агентом) в список граждан, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Сейчас Борис Кагарлицкий находится под арестом по уголовному делу об оправдании терроризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Кагарлицкий (признан иностранным агентом; внесен в реестр террористов и экстремистов)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Борис Кагарлицкий (признан иностранным агентом; внесен в реестр террористов и экстремистов)

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

Причины включения социолога в реестр террористов и экстремистов не уточняются. В список он включен наряду с еще 11 гражданами, которые являются фигурантами уголовных дел по экстремистским и террористическим статьям.

Уголовное дело в отношении Бориса Кагарлицкого было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-коммуникационных сетей, в том числе сети Интернет). Поводом стал опубликованный в октябре 2022 года на YouTube видеоролик о взрыве на Крымском мосту.

26 июля Сыктывкарский городской суд арестовал Бориса Кагарлицкого на два месяца. Социолог вину не признал и заявил, что его пост был не оправданием терроризма, а попыткой проанализировать причины и обстоятельства произошедшего.

Борис Кагарлицкий — российский социолог и политолог, кандидат политических наук, главный редактор интернет-издания «Рабкор» и автор одноименного YouTube-канала.

Александр Кислов