Количество точек общепита в Петербурге за год выросло на 10%

В августе 2023 года в сегменте общественного питания в Санкт-Петербурге работает 6571 предприятие, не считая крупные кафе и рестораны. С июня количество точек общепита в городе выросло на 0,79%. В абсолютных значениях рост составил 52 объекта. Такие данные 14 августа приводят эксперты брокерской компании KNRU.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

В пяти исследуемых сегментах (пекарни, столовые, шавермы, пышечные и кофейни) снижение числа точек было отмечено только в сегменте пышек, где количество точек сократилось на 4,4%. Сейчас в данном сегменте в Петербурге представлено 43 точки.

В целом за год — с августа 2022 по август 2023 года — рынок общепита в городе вырос на 9,9% или на 592 предприятия. В августе прошлого года в этом сегменте работало 5979 точек.

«Ъ-СПб» писал, что почти треть молодых петербуржцев мечтает об открытии собственного кафе.

Также ранее стало известно, что в Петербурге планируют возродить советский бренд общепита «Минутка».

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