Об открытии своего кафе мечтает почти треть молодых петербуржцев

Треть молодых петербуржцев в возрасте от 18 до 24 лет задумываются об открытии бизнеса. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного страховой компанией «Ренессанс Жизнь» на базе интернет-платформы «Авито.Услуги».

Большинство резидентов назвали открытие кафе или ресторана лучшей идеей для своего дела (27%). Каждый четвертый опрошенный признался, что хотел бы открыть магазин продуктов или книжный. Большинство из них — 26% — петербуржцы в возрасте 25-34 лет. Как поясняют аналитики, это обусловлено стремительным развитием рынка услуг и усилением роста потребностей людей в качественном товаре, что позволяет частному сектору укрепить свои позиции.

Респонденты отметили, что чаще всего фактором нереализации своих предпринимательских планов становится недостаток уверенности в своих силах и необходимый стартовый капитал, отмечают эксперты.

Наталья Ширнина

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