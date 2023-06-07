В Петербурге возрождают советский бренд общепита «Минутка»

Летом этого года в Санкт-Петербурге планируется запуск сети стрит-фуда под брендом легендарной в советское время пирожковой «Минутка» (была расположена в Ленинграде на Невском проспекте, д. 20). Полное название сети — «Ленинградская пирожковая минутка». Ее заведения откроются в нестационарных объектах (киосках) с посадочными местами, сообщает РБК Петербург со ссылкой на основателей проекта.

Организаторами проекта стали шеф-пекарь Максим Бабич — эксперт гастрономических форумов, Артем Балаев — основатель компании «Агора. Гастроурбанистика» (в прошлом генеральный продюсер фестиваля «О, да! Еда!») и fashn-эксперт Дмитрий Бурхай.

Знаменитое ленинградское заведение общепита отличали высокие столы на ножке, бульон в стаканах, яйца в тесте и пирожки с рубленым мясом, капустой, рисом и яйцом, и другими советскими деликатесами. Предполагается, что ассортимент популярного будет частично повторен. К 14 июня планируется открытие двух точек новой сети на улице Рубинштейна (во дворе ТК «Владимирский Пассаж») и в пространстве «Севкабель Порт» на Васильевском острове.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что с апреля 2022 года в центре Петербурга открылось 108 новых торговых точек, в том числе 46 заведений общепита. За год вакансия на пяти основных торговых коридорах города (Невский и Старо-Невский проспекты, Большая Конюшенная улица, улица Рубинштейна, Большой проспект П.С.) снизилась почти в два раза.

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