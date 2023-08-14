Глава СК заинтересовался историей с травмой ребенка в петербургской школе плавания

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил подчиненным подготовить доклад о том, как продвигается расследование уголовного дела о травмировании девочки в школе плавания в Петербурге. Как пояснили в СК РФ, внимание господина Бастрыкина к проблеме привлекла мать пострадавшего ребенка.

Уточняется, что жительница Петербурга позвонила на многоканальную линию СК с жалобой на длительный срок расследования инцидента. «Она сообщила о затяжном характере установления обстоятельств получения серьезных травм ее восьмилетней дочерью на занятии в школе плавания. До настоящего времени виновные в этом лица к ответственности не привлечены»,— пояснили в ведомстве.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следственного комитета РФ.

Напомним, ранее глава СК поручил повторно возбудить дело в отношении управляющей компании «ЛСТ Констракшен» на Дунайском проспекте, а также проверить проект реконструкции усадьбы Шуваловых в поселке Парголово.

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