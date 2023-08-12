Председатель СК поручил повторно возбудить дело в отношении УК из Петербурга

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил и.о. главы СК в Санкт-Петербурге возбудить уголовное дело в связи с действиями управляющей компании «ЛСТ Констракшен», сообщили в Информационном центре СК.

О продолжающихся противоправных действиях компании сообщили жители многоквартирного дома в ЖК «Триумф Парк» на Дунайском проспекте в аккаунте Приемной господина Бастрыкина в соцсети «ВКонтакте». Как стало известно СК, в ноябре 2022 года сотрудники ООО «ЛСТ Констракшен» сфальсифицировали бюллетени жильцов комплекса, не проведя их собрания, и получили в жилищной инспекции лицензию на обслуживание дома. В сентябре этого года компания планирует передать дом в управление аффилированной организации ООО «УК “ЛСТ-Юг”», директором которой является супруга руководителя ООО «ЛСТ Констракшен».

Информационный центр отмечает, что ранее в ГСУ СК России по городу Петербургу было возбуждено уголовное дело, однако постановление было отменено органами прокуратуры и обжалование решения надзорного органа результатов не принесло.