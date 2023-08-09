Председатель СК поручил проверить проект реконструкции усадьбы Шуваловых

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить сообщения о якобы незаконной перестройке усадьбы Шуваловых в поселке Парголово в Петербурге, сообщается в официальном Telegram-канале СК России.

В комментариях на странице Информационного центра СК в соцсети «ВКонтакте» подписчица группы сообщила о том, что запланирована якобы незаконная перестройка усадьбы Шуваловых в Парголово, которая является объектом культурного наследия. Женщина предположила, что на территории парка под предлогом приспособления под современное использование будут реконструированы исторические здания для строительства жилого комплекса и гостиничных апартаментов с подземными паркингами и бассейнами, а большой дворец будет переоборудован в частную школу. Подписчица высказала опасение, что эти изменения могут привести к полной утрате исторической ценности архитектурного ансамбля, а также вырубке вековых деревьев.

В этой связи председатель СК поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Петербургу Олегу Бобкову провести проверку и доложить о ее результатах.

Как сообщал ранее «Ъ-СПб», в усадьбе Шуваловых действительно запланированы масштабные работы.

Реновацию усадьбы Шуваловых в Парголово планирует осуществить застройщик Element development. Проект реконструкции был представлен директором компании Виталием Коробовым на заседании президиума Санкт-Петербургского городского отделения ВООПИиК. Президиум отделения одобрил представленную концепцию проекта.

Согласно проекту, компания планирует отреставрировать Большой и Малый дворцы, конный двор и дом садовника — каждое из этих зданий признано памятником. В здании Большого дворца расположится частный образовательный центр, в который войдет детский сад и школа. При этом в двух зданиях (которые памятниками не являются), возведенных в 1965 году для нужд НИИ токов высокой частоты им. Вологдина, проведут полную реконструкцию. На их месте планируется создать комплекс рекреационных апартаментов на 171 резиденцию от 30 до 90 кв. м.

Помимо прочего, застройщик хочет восстановить исторический облик прилегающего к усадьбе парка. «Мы используем исторические фотографии, чтобы вернуть историческое наследие»,— рассказал господин Коробов.

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