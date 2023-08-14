Лесной пожар в районе Бахиловой Поляны локализован на площади 9,4 гектаров

Локализация крупного лесного пожара в районе Бахиловой Поляны была объявлена в минувшее воскресенье в 18:30 (MSK+1). Его площадь составила 9,4 га. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Фото: t.me/ilya_suhih

«Для тушения пожара привлечены 243 человека, 50 ед. техники, в том числе, от МЧС России – 186 человек, 29 ед. техники»,— говорится в сообщении.

Никто не погиб и не пострадал. Пожар начался в субботу днем. Пламя охватило 20 и 21 квартал Бахиловского участкового лесничества.

Также в минувшее воскресенье произошел пожар на заводе в Тольятти. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

Георгий Портнов