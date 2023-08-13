В Самарской области в районе Бахиловой поляны горит лес на площади 8 гектаров

Площадь лесного пожара в районе Бахиловой Поляны в Жигулевске достигла восьми гектаров. Пламя охватило 20 и 21 квартал Бахиловского участкового лесничества. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

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«Для тушения пожара привлечены 205 человек, 40 ед. техники, в том числе от МЧС России 147 человек, 23 ед. техники»,— говорится в сообщении.

В тушении огня дополнительно задействованы аэромобильная группировка регионального ГУ МЧС, а также группа применения беспилотных авиасистем Главного управления и Волжский спасательный центр МЧС России.

Пожар начался в субботу днем. Никто не погиб и не пострадал. Ранее в Самаре был ликвидирован крупный пожар на улице Солнечной.

Георгий Портнов