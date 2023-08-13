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Прокуратура расследует крупный пожар на заводе в Тольятти

Начата проверка по факту пожара на складе завода металлокровли в Тольятти. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Прокуратура Самарской области

«Прокуратура Автозаводского района Тольятти контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Точные причины возгорания будут установлены по результатам пожарно-технической экспертизы»,— говорится в сообщении.

Происшествие случилось в воскресенье в 13:16 (MSK+1). Загорелась кровля на территории производственно-складского комплекса.

В настоящее время пожар локализован. Его площадь составила около 500 кв. м.

Ранее в Самарской области в районе Бахиловой поляны начался крупный лес ной пожар. В настоящее время пламенем охвачена площадь 9,2 га.

Георгий Портнов

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