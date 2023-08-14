Доллар выше 100 рублей, евро выше 110 рублей

Курс доллара на бирже превысил 100,3 руб./$. Такое значение валютной пары достигнуто впервые с 23 марта 2022 года. Курс евро на 10:08 превысил 110 руб./€. Юань также растет до 13,7 руб.

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Российская валюта уже несколько раз обновляла минимумы за полтора года. С начала августа падение ускорилось и составило примерно 7% — это больше, чем за весь июль. На прошлой неделе в ситуацию вмешался Центробанк, отменив покупки юаней в рамках бюджетного правила, которые могли еще сильнее увеличить спрос.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Рубль ускоряет падение».

Лаура Кеффер