Кремль не видит угрозу для финансовой стабильности России из-за падения рубля

Падение рубля не представляет угрозу для финансовой стабильности РФ, считает пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он утверждает, что ситуация складывается даже лучше прогнозов.

«Кремль не видит угрозу для финансовой стабильности страны однозначно. Наоборот,… ситуация лучше, чем это можно было бы спрогнозировать. Что касается курса валюты — ну такое бывает, и это никоим образом не угрожает стабильности»,— заверил господин Песков во время пресс-колла.

По состоянию на 14:02 доллар на Московской бирже растет на 0,32%, до 91,5 руб. Евро торгуется на уровне 100,3 руб.

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На прошлой неделе курс национальной валюты показал значительные колебания: только 6 июля доллар подорожал почти на 3 руб., а потом подешевел на столько же. Дмитрий Песков убежден, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Рубль бросает якорь».

Лаура Кеффер