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Коммерсантъ FM
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Песков о курсе рубля: никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может

Президент России Владимир Путин не планирует проводить совещание по поводу ослабления рубля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он напомнил про встречу президента с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Там именно речь шла о том, что у нас действительно экономические показатели очень хорошие, многообещающие и лучше, чем это могло прогнозироваться. Там же речь шла о конкретных цифрах, которые свидетельствуют о том, что никаких сомнений в макроэкономической стабильности быть не может и не должно быть. Все остальное – это дело текущей конъюнктуры»,— отметил пресс-секретарь.

Вчера, 6 июля, в начале торгов на Мосбирже курс доллара дорожал до 93,85 руб./$, евро — до 102,01 руб./€. В конце торгов за доллар давали 92,30 руб./$, за евро — 100 руб./ €.Рубль падает девятую неделю подряд. При этом глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что рисков финансовой стабильности нет. По ее мнению, ослабление связано со снижением экспорта и ростом импорта. Кремль не исключает «спекулятивных игр» на курсе рубля.

Опрошенные «Ведомостями» автодилеры, производители и эксперты считают, что из-за ослабления рубля в среднем на 5–10% подорожают новые легковые автомобили. Как выяснил ранее «Ъ», производители бытовой техники и электроники на фоне повышения курсов евро и доллара уже второй раз с начала года поднимают цены. В среднем ритейлеры говорят об увеличении закупочной стоимости продукции на 10–15% по целому ряду брендов.

Подробнее — в материале «Ъ» «Рубль стал делом техники».

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