Доллар превышал 97 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже в моменте превышал отметку 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Евро растет на 0,06%, до 105,6 руб./€. Курс юаня поднялся на 0,07%, до 13,3 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,16%, до 3128,37 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,39%, до 1019,67 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На первой неделе августа курс доллара на биржевых торгах впервые с марта 2022 года превышал 96 руб./$, курс евро был выше 106 руб./€. Динамика обусловлена дефицитом предложения валюты на фоне сокращения экспорта, а также сезонным высоким спросом на нее.

Подробности — в материале «Ъ» «Над рублем августеют тучи».

Лаура Кеффер