Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Доллар превышал 97 рублей впервые с марта 2022 года

Курс доллара на Московской бирже в моменте превышал отметку 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Евро растет на 0,06%, до 105,6 руб./€. Курс юаня поднялся на 0,07%, до 13,3 руб.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,16%, до 3128,37 пункта. Индекс РТС поднялся на 0,39%, до 1019,67 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

На первой неделе августа курс доллара на биржевых торгах впервые с марта 2022 года превышал 96 руб./$, курс евро был выше 106 руб./€. Динамика обусловлена дефицитом предложения валюты на фоне сокращения экспорта, а также сезонным высоким спросом на нее.

Подробности — в материале «Ъ» «Над рублем августеют тучи».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...