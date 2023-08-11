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Коммерсантъ FM
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Курс доллара. Прогноз на 14–18 августа

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

Вторую неделю подряд рубль стремительно теряет позиции против ведущих мировых валют. В пятницу биржевой курс доллара впервые с марта 2022 года приблизился к уровню 99,5 руб./$, курс евро поднимался выше 109 руб./€. Основные причины обесценения рубля остались прежними — это диспропорция экспорта и импорта, усилившийся отток капитала и сезонно высокий спрос на валюту со стороны населения.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
Банк Зенит 98.00
«БКС Мир инвестиций» 95.00-100.00
Экспобанк 98.00-100.00
Банк Русский Стандарт 96.00-99.00
ПСБ 100.00-101.00
Консенсус-прогноз * 98.50

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

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ПСБ
Банк Русский Стандарт
Экспобанк
«БКС Мир инвестиций»
Банк Зенит
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Егор Жильников

Егор Жильников,
главный аналитик

Не исключаем выхода к отметке 101 руб./$

Давление на позиции национальной валюты оказывает дефицит предложения на рынке, который сопровождается постоянным спросом на валюту со стороны импортеров. Мы полагаем, что на следующей неделе доллар может обновить максимум и достигнуть 100 руб./$. Не исключаем выхода к отметке 101 руб./$, где будет прослеживаться ощутимая перегретость валюты, за чем последует коррекция.

Максим Тимошенко

Максим Тимошенко,
директор департамента операций на финансовых рынках

Повышенный спрос на валюты идет на фоне сформированных дисбалансов платежного баланса

В качестве позитивных для рубля новостей энергетического рынка — рост дохода России от экспорта топлива за минувший июль на $2,5 млрд. Однако не добавляют оптимизма данные МЭА о сокращении его июльских объемов. Основным драйвером курса рубля выступит сальдо платежного баланса, где явно чувствуется давление импортеров при сжавшемся экспорте. Тем временем курсы доллара и евро в конце недели продолжают обновлять максимумы марта 2022 года. Повышенный спрос на валюты идет на фоне сформированных дисбалансов платежного баланса. Доллар укрепился после публикации данных о незначительном росте потребительских цен в июле в США. Растет и юань, однако не в его пользу — растущая хуже ожиданий экономика Китая и снижение там общей деловой активности.

Полина Хвойницкая,
руководитель инвестиционной стратегии и аналитики

На российскую валюту в большей степени влияют данные о снижении профицита торгового баланса

До конца следующей недели мы ожидаем торги по паре доллар—рубль в диапазоне 98–100 руб./$. Есть вероятность значительного повышения волатильности в паре, что приведет к резкому движению пары сначала на свои максимальные значения и затем к стабилизации ситуации с возвращением в текущий торговый диапазон. Из важных событий до конца недели выделяем выход во вторник данных по розничным продажам в США за июль. Предыдущее значение было ниже ожиданий рынка, что говорит о снижении покупательской способности в США и определенном замедлении экономики. Это может стимулировать участников рынка продавать рисковые активы, в том числе и локальные валюты. Хотя на рубль влияние будет минимальным. На российскую валюту в большей степени влияют данные о снижении профицита торгового баланса.

Денис Буйволов

Денис Буйволов,
аналитик

Эти рубежи могут стать разворотными для тренда в рубле

Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 95–100 руб./$. Базово на рубль продолжают давить дисбаланс импорта и экспорта товаров и повышенные расходы бюджета, локально мог сказаться рост доллара к основным валютам и общее снижение риск-аппетита. Мешает реваншу нацвалюты и нисходящая динамика на рынке рублевого долга. Индекс гособлигаций RGBI снижается уже 12 сессий подряд и находится на минимумах с мая 2022 года. Доллар приблизился к психологической отметке 100. Мы склонны полагать, что эти рубежи могут стать разворотными для тренда в рубле. Помочь этому могут как рост цен на нефть, который наметился с конца июля и способен транслироваться в укрепление рубля с временным лагом, так и потенциальное вмешательство в ситуацию финансовых властей.

Владимир Евстифеев

Владимир Евстифеев,
начальник аналитического управления

В качестве поддержки выступает рост цен на нефть

Рубль замедляет темпы ослабления по мере приближения к уровню 100 руб. за доллар. ЦБ РФ хотя и приостанавливает действие бюджетного правила, но остается приверженцем плавающих обменных курсов, поэтому на более весомую поддержку национальной валюты вряд ли стоит рассчитывать. Основные параметры платежного баланса за июль не соотносятся с текущим поведением рубля, что увеличивает долю спекулятивной составляющей в текущем тренде. В качестве поддержки выступает рост цен на нефть, в том числе на Urals, который активно сокращение спрэды к эталонным мировым сортам.

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