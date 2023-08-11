Курс доллара. Прогноз на 14–18 августа

Егор Жильников,

главный аналитик Не исключаем выхода к отметке 101 руб./$ Давление на позиции национальной валюты оказывает дефицит предложения на рынке, который сопровождается постоянным спросом на валюту со стороны импортеров. Мы полагаем, что на следующей неделе доллар может обновить максимум и достигнуть 100 руб./$. Не исключаем выхода к отметке 101 руб./$, где будет прослеживаться ощутимая перегретость валюты, за чем последует коррекция.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках Повышенный спрос на валюты идет на фоне сформированных дисбалансов платежного баланса В качестве позитивных для рубля новостей энергетического рынка — рост дохода России от экспорта топлива за минувший июль на $2,5 млрд. Однако не добавляют оптимизма данные МЭА о сокращении его июльских объемов. Основным драйвером курса рубля выступит сальдо платежного баланса, где явно чувствуется давление импортеров при сжавшемся экспорте. Тем временем курсы доллара и евро в конце недели продолжают обновлять максимумы марта 2022 года. Повышенный спрос на валюты идет на фоне сформированных дисбалансов платежного баланса. Доллар укрепился после публикации данных о незначительном росте потребительских цен в июле в США. Растет и юань, однако не в его пользу — растущая хуже ожиданий экономика Китая и снижение там общей деловой активности.

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики На российскую валюту в большей степени влияют данные о снижении профицита торгового баланса До конца следующей недели мы ожидаем торги по паре доллар—рубль в диапазоне 98–100 руб./$. Есть вероятность значительного повышения волатильности в паре, что приведет к резкому движению пары сначала на свои максимальные значения и затем к стабилизации ситуации с возвращением в текущий торговый диапазон. Из важных событий до конца недели выделяем выход во вторник данных по розничным продажам в США за июль. Предыдущее значение было ниже ожиданий рынка, что говорит о снижении покупательской способности в США и определенном замедлении экономики. Это может стимулировать участников рынка продавать рисковые активы, в том числе и локальные валюты. Хотя на рубль влияние будет минимальным. На российскую валюту в большей степени влияют данные о снижении профицита торгового баланса.

Денис Буйволов,

аналитик Эти рубежи могут стать разворотными для тренда в рубле Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 95–100 руб./$. Базово на рубль продолжают давить дисбаланс импорта и экспорта товаров и повышенные расходы бюджета, локально мог сказаться рост доллара к основным валютам и общее снижение риск-аппетита. Мешает реваншу нацвалюты и нисходящая динамика на рынке рублевого долга. Индекс гособлигаций RGBI снижается уже 12 сессий подряд и находится на минимумах с мая 2022 года. Доллар приблизился к психологической отметке 100. Мы склонны полагать, что эти рубежи могут стать разворотными для тренда в рубле. Помочь этому могут как рост цен на нефть, который наметился с конца июля и способен транслироваться в укрепление рубля с временным лагом, так и потенциальное вмешательство в ситуацию финансовых властей.