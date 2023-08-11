Курс доллара. Прогноз на 14–18 августа

Вторую неделю подряд рубль стремительно теряет позиции против ведущих мировых валют. В пятницу биржевой курс доллара впервые с марта 2022 года приблизился к уровню 99,5 руб./$, курс евро поднимался выше 109 руб./€. Основные причины обесценения рубля остались прежними — это диспропорция экспорта и импорта, усилившийся отток капитала и сезонно высокий спрос на валюту со стороны населения.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Зенит
|98.00
|«БКС Мир инвестиций»
|95.00-100.00
|Экспобанк
|98.00-100.00
|Банк Русский Стандарт
|96.00-99.00
|ПСБ
|100.00-101.00
|Консенсус-прогноз *
|98.50
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Не исключаем выхода к отметке 101 руб./$
Давление на позиции национальной валюты оказывает дефицит предложения на рынке, который сопровождается постоянным спросом на валюту со стороны импортеров. Мы полагаем, что на следующей неделе доллар может обновить максимум и достигнуть 100 руб./$. Не исключаем выхода к отметке 101 руб./$, где будет прослеживаться ощутимая перегретость валюты, за чем последует коррекция.
Повышенный спрос на валюты идет на фоне сформированных дисбалансов платежного баланса
В качестве позитивных для рубля новостей энергетического рынка — рост дохода России от экспорта топлива за минувший июль на $2,5 млрд. Однако не добавляют оптимизма данные МЭА о сокращении его июльских объемов. Основным драйвером курса рубля выступит сальдо платежного баланса, где явно чувствуется давление импортеров при сжавшемся экспорте. Тем временем курсы доллара и евро в конце недели продолжают обновлять максимумы марта 2022 года. Повышенный спрос на валюты идет на фоне сформированных дисбалансов платежного баланса. Доллар укрепился после публикации данных о незначительном росте потребительских цен в июле в США. Растет и юань, однако не в его пользу — растущая хуже ожиданий экономика Китая и снижение там общей деловой активности.
На российскую валюту в большей степени влияют данные о снижении профицита торгового баланса
До конца следующей недели мы ожидаем торги по паре доллар—рубль в диапазоне 98–100 руб./$. Есть вероятность значительного повышения волатильности в паре, что приведет к резкому движению пары сначала на свои максимальные значения и затем к стабилизации ситуации с возвращением в текущий торговый диапазон. Из важных событий до конца недели выделяем выход во вторник данных по розничным продажам в США за июль. Предыдущее значение было ниже ожиданий рынка, что говорит о снижении покупательской способности в США и определенном замедлении экономики. Это может стимулировать участников рынка продавать рисковые активы, в том числе и локальные валюты. Хотя на рубль влияние будет минимальным. На российскую валюту в большей степени влияют данные о снижении профицита торгового баланса.
Эти рубежи могут стать разворотными для тренда в рубле
Наш прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю — 95–100 руб./$. Базово на рубль продолжают давить дисбаланс импорта и экспорта товаров и повышенные расходы бюджета, локально мог сказаться рост доллара к основным валютам и общее снижение риск-аппетита. Мешает реваншу нацвалюты и нисходящая динамика на рынке рублевого долга. Индекс гособлигаций RGBI снижается уже 12 сессий подряд и находится на минимумах с мая 2022 года. Доллар приблизился к психологической отметке 100. Мы склонны полагать, что эти рубежи могут стать разворотными для тренда в рубле. Помочь этому могут как рост цен на нефть, который наметился с конца июля и способен транслироваться в укрепление рубля с временным лагом, так и потенциальное вмешательство в ситуацию финансовых властей.
В качестве поддержки выступает рост цен на нефть
Рубль замедляет темпы ослабления по мере приближения к уровню 100 руб. за доллар. ЦБ РФ хотя и приостанавливает действие бюджетного правила, но остается приверженцем плавающих обменных курсов, поэтому на более весомую поддержку национальной валюты вряд ли стоит рассчитывать. Основные параметры платежного баланса за июль не соотносятся с текущим поведением рубля, что увеличивает долю спекулятивной составляющей в текущем тренде. В качестве поддержки выступает рост цен на нефть, в том числе на Urals, который активно сокращение спрэды к эталонным мировым сортам.