Участники СВО переходят в поступление

В России официально завершилась приемная кампания: вузы опубликовали полные списки зачисленных на бюджетные места. В этом году участники специальной военной операции (СВО) и их дети могли поступить с использованием льгот — по отдельной квоте, на которую было отведено не менее 10% от общего числа бюджетных мест на каждом направлении. Минобрнауки заявляет, что вузы зачислили таким образом около 1% первокурсников. “Ъ” спросил образовательные учреждения, пользовалась ли популярностью такая льгота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники СВО однажды смогут снять форму и сесть за парту

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Участники СВО однажды смогут снять форму и сесть за парту

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

К 9 августа все вузы России опубликовали приказы о зачислении на бюджетные места. В этом году высшей школе выделили 626 278 бюджетных мест (с учетом присоединенных территорий). Как и всегда, часть из них была отведена льготным категориям граждан. Но в конце 2022 года в законе «Об образовании» была прописана новая «спецоперационная» льгота — не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки. Без вступительных испытаний могут поступать Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также их дети; экзамены не нужны и детям, чей родитель погиб или получил увечье либо тяжелое заболевание в ходе СВО.

Дети других участников спецоперации могут выбрать — поступать на базе внутренних экзаменов вузов или на основании результатов ЕГЭ.

Минобрнауки РФ предоставило “Ъ” федеральную статистику: «В ходе приемной кампании-2023/24 в рамках отдельной квоты зачислено 6659 человек (участников СВО и их детей), из них 5448 человек зачислено по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, 1211 человек зачислено без вступительных испытаний». Также ведомство отметило: «Из более чем 6 тыс. человек, поступивших в рамках отдельной квоты, почти 90% зачисленных — это дети участников СВО». Таким образом, количество мест, занятых по такой квоте, составило всего лишь 1% от общего числа.

“Ъ” спросил ректоров ряда вузов, пользовалась ли популярностью эта льгота. Проректор РУДН по организации приема Наталья Чеснокова сообщила “Ъ”, что ею воспользовались 49 человек, а более 100 мест, выделенных на участников СВО и их детей, оказались не заполнены и перешли в общий конкурс. Ректор ГУУ Владимир Строев отметил, что введение такой квоты не повлияло на картину приема в общем конкурсе, «так как заняли немного мест (по квоте.— “Ъ”), да и большого наплыва желающих не было». По его словам, 28 мест вернулись в общий конкурс. Тем не менее на одном из направлений пришлось проводить конкурс внутри этой квоты: на «Рекламу и связи с общественностью» документы подали больше студентов, имеющих право на льготу, чем было выделено мест. «В итоге прошел абитуриент с более высоким баллом»,— рассказал ректор ГУУ.

В вузы Санкт-Петербурга по такой квоте на бюджет поступили 800 человек, заявил председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов. Это 3% от 29 тыс. поступивших на первый курс. Кроме того, около 2% от числа всех заявлений было получено от проживающих на территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

В Северо-Восточном федеральном университете (Якутск) процент поступивших по отдельной квоте составляет 2,16% от общего числа. Пермский государственный научно-исследовательский университет принял 22 таких абитуриента (меньше 1,5%). В Благовещенский государственный педагогический университет зачислено десять детей участников СВО, это около 2% бюджетных мест. В Амурском госуниверситете число квотников составило 2,7%, в Удмуртском — 1,75%, в Новосибирском — 2,19%.

В Дагестанский госуниверситет в этом году по спецквоте поступил 41 человек — это 4% от общего количества зачисленных, сообщили “Ъ” в пресс-службе вуза. Однако и. о. проректора по образовательной деятельности ДГУ Азиза Гасангаджиева считает «нелогичным», что льгота действует только для очного образования. «Должна быть возможность поступления и на заочную форму. Многие выбирают именно ее из-за необходимости работать и обеспечивать семьи, если мужчина в семье погиб на СВО»,— замечает госпожа Гасангаджиева.

А вот в нижегородских вузах льгота пользовалась заметной популярностью.

Начальник отдела минобрнауки Нижегородской области по взаимодействию с вузами Ирина Зверева сообщила, что у них в регионе квота заполнилась на 15%. Также госпожа Зверева отметила, что у поступающих по ней «было достаточно много путаницы из-за разных форм справок». «Одни формы были утверждены Минобороны, другие — Министерством образования и науки РФ. Порой абитуриенту было сложно в короткие сроки принести справку не только из военкомата, но также из воинской части, подтверждающую, что отец не только контрактник, но и принимает участие в специальной военной операции»,— пожаловалась она. Также госпожа Зверева отметила, что в ведомство поступало «много обращений по вопросу поступления братьев, сестер и других родственников участников СВО», и приходилось объяснять, что на них такая льгота не распространяется.

Полина Ячменникова; корсеть “Ъ”