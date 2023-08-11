Университеты ждут новобранцев

В 2023 году число абитуриентов нижегородских вузов из числа участников военной спецоперации и их детей увеличилось на порядок: по данным областного минобрнауки, льготами при поступлении воспользовались 123 человека. Однако университетская квота для них на 850 бюджетных мест оказалась заполнена лишь на 15%, а вузы были вынуждены пойти навстречу абитуриентам, у которых возникли проблемы с документами. Причинами проволочек с поступлением в правительстве назвали разные формы справок Минобороны и Минобрнауки РФ, а также сложности подтверждения льготы от воинских частей. При этом поступить на бюджет планировали не только участники СВО и их дети, но и остальные родственники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нижегородские вузы заполнили квоту на поступление для участников СВО и их детей на 15%

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Нижегородские вузы заполнили квоту на поступление для участников СВО и их детей на 15%

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Нижегородские вузы в рамках завершившейся приемной кампании 2023 года выделили 8,5 тыс. бюджетных мест — на 3% больше, чем годом ранее. При этом за четыре года показатель увеличился на 20%, сообщила начальник отдела по взаимодействию с вузами минобрнауки Нижегородской области Ирина Зверева на пресс-конференции в четверг. Госпожа Зверева и представители университетов отметили, что бюджетные места оказались заполненными в первую волну поступлений, и дополнительного набора в большинстве учебных заведений не предвидится.

Заметно прибавилось бюджетников из числа участников военной спецоперации на Украине и их детей, для которых вузы должны резервировать 10% бюджетных мест при поступлении на бакалавриат или специалитет. Воспользоваться льготой могут участники СВО, удостоенные звания Героя России или кавалеры трех Орденов мужества, а также дети добровольцев, контрактников и мобилизованных.

Нижегородские вузы зарезервировали для них в общей сложности 850 мест, однако по экспресс-подсчетам минобрнауки, от абитуриентов поступило порядка 200 заявок, а по итогам приемной кампании в учебные заведения были зачислены 123 человека.

Судя по цифрам, число студентов нижегородских вузов из числа участников СВО и их детей увеличилось на порядок: в 2023 году льготой воспользовались десяток абитуриентов. Однако фактически университетская квота для них оказалась заполненной на 15%. Из общего потока поступающих единственный участник СВО и 13 детей стали студентами Нижегородского педагогического университета им. Козьмы Минина, отметил ректор НГПУ Виктор Сдобняков.

Еще 60 человек зачислили в ННГУ им. Н.И. Лобачевского, возобновившего после двухлетнего перерыва подготовку военных переводчиков для Минобороны, подсчитал и.о. ректора вуза Олег Трофимов. Остальные распределились по квотам в другие нижегородские вузы. Поблажек для поступления льготников СВО в университеты не было, все они набрали необходимое количество баллов, установленных рекомендациями Минобрнауки, Рособранадзора или самими вузами.

Итоговое число абитуриентов в областном министерстве объяснили тем, что в регионе «просто нет столько детей и участников СВО».

Приемная кампания для участников СВО и их детей при этом осложнилась бюрократическими проволочками. Ирина Зверева рассказала о множестве жалоб абитуриентов и их родителей о невозможности вовремя оформить и сдать необходимые документы, подтверждающие льготы при поступлении.

«Было достаточно много путаницы из-за разных форм справок. Одни формы были утверждены Минобороны, другие — министерством образования и науки РФ. Порой абитуриенту было сложно в короткие сроки принести справку не только из военкомата, но и из воинской части, подтверждающую, что отец не только контрактник, но и принимает участие в специальной военной операции»,— рассказала госпожа Зверева.

Подобные ситуации министерству приходилось подробно разбирать на рабочих совещаниях с учебными заведениями, которые, как правило, охотно шли навстречу абитуриентам-льготникам и давали им время подготовить необходимые документы.

При этом льготы при поступлении в вуз интересовали не только участников СВО и их детей, но и других родственников, подчеркнула Ирина Зверева.

«Было много обращений по поводу братьев, сестер и других родных. Не сразу люди понимали, что не могут воспользоваться льготой»,— добавила чиновница. Какие именно специальности выбрали льготники по СВО, вузы и министерство пока не уточнили. Наиболее востребованными профессиями остаются профессии в областях IT, инженерии, педагогики и робототехники. В лингвистическом университете на первое место выходит изучение и перевод с китайского языка.

Владимир Зубарев