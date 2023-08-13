Квота пока не набирается

По квоте для участников СВО и их детей в вузах Удмуртии абитуриенты данной категории заняли не более 2% от всех бюджетных мест. Об этом «Ъ-Удмуртия» рассказали в приемных комиссиях университетов республики. Согласно ранее принятым поправкам в законодательство, таких квот может быть не менее 10% от общего числа бюджетных мест, однако пока большого количества желающих занять их не наблюдается. В вузах отмечают, что не все участники СВО знают о такой возможности. Кроме того, абитуриенты приходят с «разношерстными» типами справок, подтверждающими право на квоту.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В вузах Удмуртии завершился основной этап приемной кампании. Как рассказали «Ъ-Удмуртия» сотрудники учебных заведений, часть бюджетных мест на льготной основе получили участники специальной военной операции или их дети.

Напомним, в декабре 2022 года были приняты поправки к закону «Об образовании» с новой категорией абитуриентов, поступающих по отдельной квоте (не менее 10% от общего объема бюджетных мест по каждому направлению подготовки). Теперь Герои России и лица, награжденные тремя орденами Мужества, а также их дети и дети, чей родитель погиб или получил увечье либо заболевание в ходе СВО, могут поступать без вступительных испытаний. Дети других участников спецоперации могут выбрать: поступать на базе внутренних экзаменов вузов или на основании результатов ЕГЭ. В конце мая минобрнауки России разослало учебным заведениям рекомендации по оказанию адресных мер поддержки обучающимся, которые имеют статус участника СВО, и студентам, чьи родители принимают участие в спецоперации. В частности, этим категориям студентов-очников рекомендовано выплачивать дополнительную стипендию или оказывать иную материальную помощь.

Ответственный секретарь приемной комиссии Удмуртского государственного университета (УдГУ) Андрей Туркевич рассказал, что квота для участников СВО и их детей была востребована. Если в первой половине приемной кампании никто не подавал свои заявления, то под конец было подано около 40 заявлений.

«В итоге в университет зачислено 23 человека по квоте. Остальные предпочли другие учебные заведения, в принципе, как это всегда и бывает. В основном это дети участников СВО, но были и поступающие, которые являются непосредственно участниками специальной военной операции»,— прокомментировал господин Туркевич.

Всего в УдГУ из 1316 бюджетных мест 23 получили по «квоте для СВО», это менее 2%, говорит Андрей Туркевич. «Поступают на самые разные направления. И на педагогические специальности, и на ИТ, юриспруденцию, социологию, биологию. На весь спектр, что мы предоставляем, были поступающие. Есть и на очную форму, и на заочную»,— добавил господин Туркевич.

В Ижевском государственном техническом университете им. М.Т. Калашникова (ИжГТУ) наблюдается схожая ситуация. «В этом году все данные участники выделены в так называемую "отдельную квоту”. По закону на каждой специальности должно быть не менее 10% мест на данную квоту, минимум одно. В прошлом году льготы для детей военнослужащих были, но отдельной квоты для них не выделялось — это была традиционная "особая квота". Таким образом, в этом году выделено по 10% бюджетных мест на “особую квоту” (сироты, инвалиды, ветераны и т.д.) и “отдельную квоту” (участники СВО и ЧВК, их дети, участники некоторых других военных конфликтов)»,— рассказал заместитель секретаря приемной комиссии ИжГТУ Иван Новоселов.

Всего в ИжГТУ поступило 15 абитуриентов по «отдельной квоте», это 1,45% от общего числа бюджетных мест, добавил господин Новоселов. В качестве направлений подготовки они выбрали программную инженерию, нефтегазовое дело, ИТ, приборостроение, строительство, экономику и ряд других.

«Основная сложность в реализации данной льготы — это, во-первых, отсутствие информированности военнослужащих и их детей. Во-вторых, "разношерстные" типы справок, подтверждающих льготы на первом этапе реализации данной льготы. Проверку корректности данных справок оставили на вузы»,— сказал Иван Новоселов.

В Удмуртском государственном аграрном университете (УдГАУ) за время приемной кампании на льготное место для участников СВО и их детей подали документы с подтвержденными справками девять абитуриентов. «Всего из них поступили четверо. Это совсем небольшой процент от бюджетных мест — на бакалавриате и специалитете вместе с заочкой у нас 723 бюджетных места. В качестве направления подготовки выбрали землеустройство и кадастры, теплоэнергетику, теплотехнику и гидромелиорацию»,— поделился ответственный секретарь приемной комиссии УдГАУ Антон Астраханцев.

Как рассказала «Ъ-Удмуртия» ректор Глазовского государственного инженерно-педагогического университета Янина Чиговская-Назарова, в этом году в рамках приемной кампании возможностью зачисления в пределах отдельной квоты воспользовались 10 абитуриентов. Все они являются детьми участников СВО. Абитуриенты, поступившие по данной квоте, составляют 1,5% от общего числа зачисленных на бюджетные места. В прошлом году выделенные бюджетные места на данную квоту оказались невостребованными, добавила ректор. «Восемь абитуриентов были включены в приказ о зачислении в пределах данной квоты. Выбор образовательных программ данной категории абитуриентов выпал на психологию и социальную педагогику, логопедию, иностранные языки, музыку, филологическое образование, русский язык и литература»,— прокомментировала госпожа Чиговская-Назарова.

Татьяна Колегова

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