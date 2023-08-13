Минсельхоз: производители картофеля снизили цены почти на четверть

Цены на картофель от российских производителей за год упали на 23,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза. Ранее агентство «РИА Новости» на основе данных Росстата подсчитало, что средняя стоимость обеда из мясных котлет и картофельного пюре в июле составила 254,54 руб. — это максимальный показатель с июня 2022 года.

«По данным Минсельхоза России на 9 августа, цены производителей на картофель на 23,5% ниже, чем на ту же дату прошлого года»,— сообщили в Минсельхозе. В ведомстве также заметили, что цены на сливочное и подсолнечное масло за год снизились на 1,8% и 13,8%.

При этом заметно подорожали соль и мясо. Цены на соль, по данным Минсельхоза, выросли на 3,5%. Однако в сравнении с январем этого года есть незначительное снижение в 0,2%. «Что касается стоимости мяса, то сейчас наблюдается традиционный сезонный рост, характерный для летнего периода. Уже в сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители мяса и мясной продукции»,— отметили в ведомстве.

По данным экспертов центра развития ВШЭ, ослабление рубля к доллару и евро приблизительно на 30% по сравнению с началом года добавит инфляции 1,5–3%. Согласно опрошенным «Ъ» экспертам, к концу текущего года инфляция повысится до 6%.

Подробнее о прогнозах по росту инфляции — в материале «Грядет урожай инфляции».

Анастасия Ларина