Центр развития ВШЭ: ослабление рубля добавит инфляции 1,5–3%

Ослабление рубля к доллару и евро приблизительно на 30% по сравнению с началом года добавит к общей инфляции от полутора до трех процентных пунктов. Такой вывод экономисты Центра развития ВШЭ представили в свежем выпуске комментариев о государстве и бизнесе, посвященном обсуждению инфляции и монетарной политике за первое полугодие.

В докладе отмечается, что с начала 2023 года (за точку отсчета взяты данные Мосбиржи от 3 января — 71,14 руб./$ и 74,8 руб./€) рубль ослабел примерно на 30% по отношению к доллару и евро. Согласно представленным в бюллетене графикам, за полгода рубль подешевел приблизительно на 27%, по сравнению с евро — на 33%.

7 августа ослабление рубля усилилось. Вчера курс доллара на Московской бирже в моменте превышал отметку 97 руб. впервые с 25 марта 2022 года. Курс евро превышал 106 руб. Однако торговый день завершился с результатами 95,3 руб./$ и до 105,3 руб./€.

«Потенциальный проинфляционный эффект в количественном выражении является значительным и составляет +1,5–3,0 п.п. к общей инфляции»,— говорится в бюллетене Центра развития. При этом эксперты отмечают, что перенос валютных издержек в цены оказался отложенным из-за большого объема запасов, сформированных при низком курсе, и пока полностью себя не проявил.

На разгон инфляции в последние недели июля указывают и данные Росстата. Среди его причин — бурный рост частного потребления и слабеющий рубль. Аналитики считают, что каждый из этих факторов в разной степени будет отвечать за то, что к концу текущего года инфляция повысится до 6%.

О том, какие причины краткосрочного разгона потребительских цен называют эксперты,— в материале «Ъ» «Грядет урожай инфляции».

Милена Костерева