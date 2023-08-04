Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Серверы распределяют по стране

Госорганам рекомендуют создавать дополнительную IT-инфраструктуру

Минцифры для повышения безопасности информационных систем просит госорганы подключить дополнительные каналы передачи данных и обеспечить резервирование в географически распределенных центрах обработки (ЦОД). Эксперты связывают рекомендации с возросшей террористической опасностью в столице, где расположены ключевые ЦОД. Крупный бизнес уже начал переносить данные за Урал. Обеспечение требований безопасности, по оценке экспертов, потребует от госсектора роста расходов на IT на 10%.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Минцифры направило ведомствам методические рекомендации по укреплению устойчивости информационной инфраструктуры, рассказали “Ъ” два источника на IT-рынке и собеседник в правительстве. По их словам, рекомендации содержат, в частности, предложения по резервированию каналов связи для объектов и созданию георезерва инфраструктуры (развертывание объектов на удаленном расстоянии друг от друга). Это касается в том числе хранения данных, рекомендации не зависят от региона размещения, поясняют собеседники “Ъ”. Получение рекомендаций подтвердили в Минэкономики, в Минпромторге, ФНС, Роскомнадзоре и Минцифры не ответили.

Резервирование каналов связи необходимо, если, например, в ЦОД, где одно или несколько ведомств хранят данные, доступ организован по одной линии, объясняет источник “Ъ” на рынке телекоммуникаций: «Если произойдет отключение в результате повреждения, то доступ к информационной системе ведомства будет невозможен, а ее работа остановлена».

В этой ситуации, отмечает собеседник “Ъ”, как и рекомендует Минцифры, нужно разнести ЦОД географически, даже в пределах одного города, или как минимум хотя бы подключить к информационной системе разные каналы связи, которые будут построены по географически разным маршрутам.

Информационные системы федеральных ведомств относятся к критической инфраструктуре (КИИ), и, следовательно, необходимо обеспечить бесперебойность работы и доступа к данным, подтверждает основатель дата-центра и облачного провайдера Oxygen Павел Кулаков: «Такого типа данные к тому же должны быть надежно защищены, поэтому в связи с возросшей угрозой безопасности в Москве логично, что безопасность субъектов КИИ необходимо повышать». По словам одного из источников “Ъ”, новые рекомендации уже повлияли в том числе на рост спроса на размещение данных в региональных ЦОД.

В связи с новыми угрозами действенным решением может быть создание геораспределенных виртуальных и физических ЦОД с резервными каналами связи, чтобы исключить потерю критических данных, отмечает гендиректор сети дата-центров Linx Михаил Ветров: «Однако создание нового IT-ландшафта на российском стеке технологий — это дорогостоящая задача, которая сопряжена с долгими сроками внедрения и рисками бесперебойного функционирования».

Тем временем российский бизнес уже начал переносить обработку и хранение данных из дата-центров в Московском регионе за Урал.

Провайдеры отмечают рост спроса в сегменте облачных сервисов в Екатеринбурге и Новосибирске на уровне 20–30% по сравнению с прошлым годом (см. “Ъ” от 26 июля).

Одной из причин спроса стала возросшая террористическая опасность в столице. В Москве в ночь на 30 июля и 1 августа была совершена атака беспилотников на здание «Москва-Сити», в том числе небоскреба «IQ-Квартал», где работают Минцифры, Минэкономики и Минпромторг (см. “Ъ” от 2 августа).

Рынок дата-центров растет со стоимостью оборудования для них

Гендиректор Zecurion Алексей Раевский считает, что для резервирования инфраструктуры ведомств на данном этапе не будут создаваться новые ЦОД, информацию будут переносить в уже существующие центры: «Притом что речь о резервных мощностях, физическую нагрузку на инфраструктуру провайдеров это не повлечет: сервера будут работать в "спящем режиме" на случай выхода из строя основного центра».

Однако, уточняет эксперт, выполнение рекомендаций повлечет рост расходов ведомств на IT, «возможно, до 10%», так как аренда дополнительных серверов в ЦОД и настраивание новых каналов связи требуют дополнительных затрат.

Татьяна Исакова

Зарегистрируйтесь, чтобы дочитать статью

Присоединяйтесь к читателям «Ъ» — узнавайте больше, чем лежит на поверхности

Зачем регистрироваться?

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...