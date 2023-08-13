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Коммерсантъ FM
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Минобороны Великобритании допускает, что РФ больше не финансирует ЧВК «Вагнер»

Как сообщило Министерство обороны Великобритании в ежедневном утреннем обзоре разведданных, опубликованном в Twitter, существует вполне реальная вероятность того, что Россия больше не финансирует деятельность ЧВК «Вагнер».

«После неудачного мятежа в июне 2023 года российское государство предприняло действия против некоторых других бизнес-интересов владельца ''Вагнера'' Евгения Пригожина. Существует реальная возможность того, что Кремль больше не финансирует группу»,— говорится в бюллетене.

В британском оборонном ведомстве считают, что вероятным заказчиком услуг «Вагнер» станет Белоруссия. При этом в Минобороны отмечают, что содержание значительных сил ЧВК может оказаться нежелательной нагрузкой на скромные ресурсы Белоруссии.

В бюллетене утверждается, что из-за сокращения финансирования ЧВК вынуждена сокращать штат и проводить реконфигурацию бизнес-процессов, чтобы уменьшить расходы.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям ЧВК, бойцы «Вагнера» начали «марш на Москву». 24 июня ситуацию удалось разрешить при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Было условлено, что господин Пригожин освобождается от уголовного преследования и уезжает в Белоруссию.

Позднее президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК «Вагнер» полностью финансировалась государством. Так, с мая 2022 года по май 2023 года ей было выплачено около 86,3 млрд руб., а собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин заработал за этот период 80 млрд руб., поставляя через Военторг питание для военных. Источники The Times сообщили, что после слов Владимира Путина о финансировании ЧВК государством британские власти отложили вопрос внесения ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций.

31 июля стало известно, что ЧВК «Вагнер» приостановила вербовку бойцов. Александр Лукашенко говорил о планах использовать ЧВК для развития контрактной армии. Бойцы «Вагнера» работают инструкторами в силах территориальной обороны Белоруссии.

Эрдни Кагалтынов

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