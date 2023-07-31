The Times: Британия отложила признание ЧВК «Вагнер» террористической из-за слов Путина

Британские власти отложили вопрос внесения частной военной компании «Вагнер» в список террористических организаций, сообщили источники The Times. По данным газеты, это связано со словами президента Владимира Путина о том, что ЧВК полностью финансировалась государством.

Как пишет британская газета, правовая база для внесения компании в черный список и без того была сложной, так как базировалась на том, что группа действует в качестве «военизированного формирования для России». Однако после мятежа господин Путин заявил, что ЧВК полностью финансировалась государством. Так, с мая 2022 года по май 2023 года ей было выплачено около 86,3 млрд руб., а собственник компании «Конкорд» Евгений Пригожин заработал за этот период 80 млрд руб., поставляя через Военторг питание для военных. Президент также сообщал, что ЧВК была предоставлена возможность подписать контракт с Минобороны.

Как объясняет The Times, формально «Вагнер» считался «частной армией». Теперь же внесение ЧВК в черный список равносильно запрету на деятельность «ведомства российского правительства». «Согласно правительственным источникам, это было бы очень необычно и включало бы ряд дипломатических и юридических осложнений»,— пишет газета.

В мае — до мятежа — The Times сообщала о планах правительства Великобритании в ближайшее время признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией, чтобы оказать давление на Россию. Включение компании в черный список сделает принадлежность к ней уголовным преступлением в Великобритании, будет запрещено посещать ее мероприятия, демонстрировать символику и высказывать ей поддержку.

О позиции господина Путина насчет ЧВК «Вагнер» — в материале «Ъ» «ЧВК "Вагнер" не существует».

Леонид Уварчев