Ирак принял решение о разблокировке Telegram

Иракские власти снимут запрет на работу мессенджера Telegram 13 августа, сообщило Министерство телекоммуникаций страны. Мессенджер был заблокирован в этом месяце по соображениям нацбезопасности.

Решение о разблокировке принято после того, как «компания, владеющая платформой, отреагировала на требования органов безопасности, которые призвали компанию раскрыть организации, допустившие утечку данных граждан», приводит агентство Reuters выдержку из заявления министерства. Некоторые каналы мессенджера содержат большие объемы персональных данных, включая имена, адреса и семейные связи иракцев.

Ранее Telegram не отреагировал на запрос Министерства телекоммуникаций о закрытии платформ, которые приводят к утечке данных государственных учреждений и персональных данных граждан. Об этом министерство сообщило на прошлой неделе. Сейчас, согласно его заявлению, компания «выразила полную готовность к общению с соответствующими органами власти».

«Публикация личных данных без согласия запрещена условиями предоставления услуг Telegram, и такой контент обычно удаляется нашими модераторами»,— ответил на запрос Reuters представитель пресс-службы Telegram. «Мы можем подтвердить, что наши модераторы заблокировали несколько каналов, предоставляющих персональные данные. Однако мы также можем подтвердить, что никакие личные пользовательские данные не запрашивались у Telegram и что они не были переданы третьим лицам»,— сказал представитель компании.

Мария Федотова