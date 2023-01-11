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Коммерсантъ FM
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Казахстан не получал предложений о газовом союзе с Россией и Узбекистаном

Казахстан пока не получал официальных предложений о создании «тройственного газового союза» с Россией и Узбекистаном, заявил премьер-министр Алихан Смаилов. Он уточнил, что сейчас Казахстан проводит с РФ переговоры по сотрудничеству в сфере газа.

Алихан Смаилов

Алихан Смаилов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Алихан Смаилов

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы в настоящий момент официальных предложений по созданию "тройственного газового союза" не получали. Соответственно, когда получим, тогда и будем рассматривать»,— рассказал господин Смаилов журналистам на брифинге (цитата по ТАСС).

Он уточнил, что в ближайшее время также запланирован очередной раунд переговоров с «Газпромом». «Все эти отношения будут строиться на коммерческой и взаимовыгодной основе»,— отметил премьер-министр Казахстана.

Создание союза обсуждалось в ноябре 2022 года на встрече президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева. 8 декабря министр энергетики Узбекистана Журабек Мирзамахмудов заявил, что страна планирует импортировать газ на основе коммерческих контрактов, для чего участие «в каком-то альянсе или союзе» не требуется.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ FM» «"Тройственный союз" не сложился».

Лаура Кеффер

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