РКН посоветовал пользоваться отечественными сервисами на фоне сбоя с Google

Роскомнадзор (РКН) не блокирует работу зарубежных поисковых сервисов в России, по поводу доступности сервисов Google регулятор порекомендовал обращаться непосредственно в компанию. Ранее сегодня, 12 августа, российские пользователи пожаловались на работу сайта и поисковой системы Google.

«Работа зарубежных поисковых сервисов не ограничивается»,— сообщил РКН в ответ на соответствующий запрос «Интерфакса». Регулятор посоветовал «всегда пользоваться отечественными сервисами».

В ночь на 10 августа Google начал массово блокировать корпоративные сервисы Workspace для российских компаний, которые находятся под санкциями. Об этом рассказали источники «Ъ» в двух крупных IT-компаниях.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «С Google не работается».

Мария Федотова