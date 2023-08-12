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Коммерсантъ FM
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Пользователи Google в России жалуются на сбои в работе поисковика

В работе поисковика Google в России наблюдаются сбои, следует из данных Downradar. По состоянию на 17:33 мск сервис зафиксировал 496 жалоб о сбоях.

Наибольшее число сообщений о сбоях Downradar фиксирует в Москве (290), Санкт-Петербурге (113) и Казани (60). Кроме того, 19 отчетов о сбоях зафиксировано в Киеве.

Источники «Ъ» в двух крупных IT-компаниях рассказали, что в ночь на 10 августа компания Google начала массово блокировать корпоративные сервисы Google Workspace (корпоративная почта, «Google Документы», «Google Диск» и т. д.) для российских компаний, которые находятся под санкциями.

Подробнее — в публикации «Ъ» «С Google не работается».

Эрдни Кагалтынов

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