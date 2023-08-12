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Коммерсантъ FM
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Певица Лада Дэнс перенесла повторную операцию после ДТП

В ночь на 12 августа певице Ладе Дэнс провели повторную операцию, пока артистка не может разговаривать и самостоятельно передвигаться. Об этом ТАСС сообщил ее директор Сергей Пудовкин, пообещав, что Лада Волкова (настоящее имя певицы) обязательно запишет видеообращение к поклонникам.

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Сегодня ночью Ладе провели повторную операцию, связанную с лицевой хирургией. Там пока, к сожалению, есть проблемы. Она пока не может самостоятельно разговаривать»,— рассказал господин Пудовкин, отметив, что врачи дают оптимистичные прогнозы, однако реабилитационный процесс будет сложным.

Лада Дэнс попала в ДТП с тремя автомобилями на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье 5 августа, помимо нее пострадали еще три человека. Источник «Известий» сообщал, что госпожа Волкова во время происшествия была пассажиром в такси. В результате аварии певица получила черепно-мозговую травму, ее госпитализировали в госпиталь им. Бурденко, затем перевели в одну из частных клиник в Подмосковье.

Директор артистки намерен подать иск на 12 млн руб.: по его словам, транспортная компания не обеспечила соблюдение правил перевозки пассажиров.

Мария Федотова

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