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Коммерсантъ FM
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Состояние попавшей в ДТП Лады Дэнс ухудшилось

Состояние певицы Лады Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) после ДТП ухудшилось, сообщил ее директор Сергей Пудовкин. По его словам, ночью ей провели вторую операцию на лице, чтобы «оптимизировать имеющиеся порезы и разрывы»

«К сожалению, врачи запретили сегодня общаться с Ладой, это связано с ухудшением ее самочувствия»,— рассказал он ТАСС, не приведя другие подробности.

Господин Пудовкин из-за инцидента экстренно прилетел в Москву. Он намерен подать иск на 12 млн руб. «Экспертиза подтвердила: водитель был в адекватном состоянии, но транспортная компания не обеспечила меры безопасности, и уже сейчас зафиксированы нарушения правил перевозки пассажиров»,— пояснил директор артистки.

5 августа Лада Дэнс попала в ДТП на трассе М-2 в Московской области. Она была на пассажирском сидении и получила открытую черепно-мозговую травму, в общей сложности пострадали четыре человека. 6 августа состояние певицы оценивали как средней тяжести.

Лаура Кеффер

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