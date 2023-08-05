«Известия»: певица Лада Дэнс попала в ДТП в Подмосковье и получила черепно-мозговую травму

Певица и актриса Лада Дэнс (настоящее имя — Лада Волкова) попала в ДТП на трассе М-2 в Московской области, она получила открытую черепно-мозговую травму, всего пострадали четыре человека, сообщил источник «Известий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лада Дэнс в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Лада Дэнс в 2019 году

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Собеседник газеты уточнил, что госпожа Волкова во время происшествия была пассажиром в такси, а в ДТП фигурируют три автомобиля. Он сообщил, что у одного из пострадавших — перелом поясничного отдела позвоночника.

53-летняя Лада Дэнс начинала музыкальную карьеру в коллективе «Женсовет» в 1988 году. После распада группы певица начала выпускать сольные песни, в том числе «Девочка-ночь» и «Один лишь раз». С 90-х она периодически снимается в кино и сериалах.

Эрдни Кагалтынов