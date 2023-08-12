Минобороны Польши сообщило об укреплении Сувалкского коридора

Польша нарастила военное присутствие в районе Сувалкского коридора и на участке границы с Белоруссией, заявил министр обороны Мариуш Блащак. Он рассказал, что на востоке Польши также действуют силы территориальной обороны, потому что «там в них наибольший интерес».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kacper Pempel, Reuters Фото: Kacper Pempel, Reuters

«Сувалкский коридор и Брестские ворота (юго-западный участок границы Польши с Белоруссией.— "Ъ") — это чувствительные точки, поэтому мы усиливаем и расширяем дислоцированные там подразделения. Именно туда в первую очередь направляется новейшее оснащение»,— пояснил господин Блащак (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что усиление подразумевает как дополнительных бойцов и новую технику, так и создание новых подразделений различного уровня. «Речь идет о саперном батальоне в Августове и крупных тактических соединениях, таких как 1-я пехотная дивизия легионов и 2-й польский корпус»,— добавил министр.

Говоря о дополнительных 10 тыс. солдат, которые Польша хочет перебросить к границе с Белоруссией, глава польского Минобороны объяснил, что 4 тыс. «будут непосредственно содействовать пограничной страже». Остальные останутся в резерве.

31 июля Польша разместила на границе с Белоруссией снайперов. 1 августа польское Минобороны сообщило, что два белорусских вертолета в районе Беловежи на малой высоте нарушили воздушное пространство страны. На этой неделе Польша решила в два раза увеличить число военных на границе с Белоруссией.

Лаура Кеффер