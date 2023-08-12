Армения запросила заседание Совбеза ООН по ситуации в Карабахе

Армения вчера, 11 августа, обратилась в ООН с просьбой провести экстренное заседание Совета Безопасности для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба МИД Армении. Там заявили, что народ Карабаха «стоит на грани полной гуманитарной катастрофы».

По версии армянской стороны, закрытие Азербайджаном Лачинского коридора привело к «принудительной полной блокаде мирного населения Нагорного Карабаха». В частности, возникла крайняя нехватка товаров первой необходимости, включая продукты питания, лекарства и топливо. Кроме того, «преднамеренные постоянные перебои с поставками природного газа и электроэнергии в Нагорный Карабах со стороны Азербайджана нанесли огромный ущерб средствам к существованию людей»,— говорится в пресс-релизе.

МИД Армении подчеркнул, что «умышленное создание не совместимых с жизнью условий для населения есть не что иное, как массовое преступление против коренных жителей Нагорного Карабаха». «В нынешних обстоятельствах правительство Армении добивается вмешательства Совета Безопасности ООН как основного органа по обеспечению глобальной безопасности и предотвращению массовых преступлений, в том числе военных преступлений, этнических чисток, преступлений против человечности и геноцида»,— добавили в ведомстве.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о готовности признать Карабах частью Азербайджана в обмен на гарантии прав и безопасности проживающих в этом районе армян. Господин Пашинян считает возможным заключить мирный договор до конца года. МИД Азербайджана опасается, что Армения хочет привлечь в регион «третьи страны». Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвиняют Азербайджан не просто в блокаде НКР, а в геноциде.

Подробности — в публикации «Ъ» «Арцах против Карабаха».

Лаура Кеффер