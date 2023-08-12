Лула да Силва призовет Байдена прекратить думать о войне и инвестировать в Бразилию

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва призовет президента США Джо Байдена тратить меньше денег на войну и инвестировать в Бразилию. Он сказал об этом на презентации «Новой программы ускоренного развития». Господин Лула да Силва намерен также просить больше инвестиций у председателя КНР Си Цзиньпина.

«Я скажу ему: послушай, Байден, США уже многие годы только и думают, что о войне, и не задумываются об инвестициях в Бразилию. Потрать немного денег, инвестируй в нашу страну, и это принесет ей мир»,— сказал господин Лула да Силва (цитата по G1).

Президент Бразилии неоднократно призывал к мирному урегулированию российско-украинского конфликта. Он предлагал создать многосторонний формат для мирного решения. Господин Лула да Силва говорил, что действия Европы и США способствуют продолжению боевых действий. В ответ на это Вашингтон обвинял господина Лулу да Силву в «повторении российской и китайской пропаганды».

Леонид Уварчев