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Лула да Силва: у российско-украинского конфликта нет военного решения

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил об отсутствии военного решения российско-украинского конфликта. Он призвал прикладывать дипломатические усилия на Украине, в Палестине и Йемене, отметив недопустимость избирательного подхода к разрешению конфликтов. По его мнению, основополагающие принципы международного права должны распространяться на всех.

«Возвращение войны в сердце Европы напоминает нам о сложных вызовах, стоящих перед нами сегодня. Я напомнил о наших усилиях по поиску мира, попытках избежать эскалации и применения силы со всеми бесчисленными последствиями. У этого конфликта нет военного решения. <...> Нам нужно больше дипломатии и меньше военного вмешательства на Украине, [а также] в Палестине, в Йемене»,— сказал господин Лула да Силва на совместной пресс-конференции (цитата по ТАСС).

Президент Бразилии ранее неоднократно выступал за дипломатическое решение украинского конфликта. Он предлагал создать аналог G20 для проведения переговоров. Президент говорил, что действия Европы и США способствуют продолжению боевых действий. В ответ на это Вашингтон обвинял господина Лулу да Силву в «повторении российской и китайской пропаганды».

О том, как Украина выбивает себе гарантии безопасности от стран НАТО,— в материале «Ъ» «Поклянитесь и распишитесь».

Леонид Уварчев

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