Суд в США отправил под арест экс-главу криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида

Окружной судья США Льюис Каплан на заседании 11 августа отменил действие залога для бывшего гендиректора криптовалютной биржи FTX Group Сэма Бэнкмана-Фрида в $250 млн. В связи с этим он был отправлен под арест.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сэм Бэнкман-Фрид

Фото: Bebeto Matthews / AP Сэм Бэнкман-Фрид

Фото: Bebeto Matthews / AP

Как сообщает AP, во время заседания сторона обвинения убедила судью в том, что господин Бэнкман-Фрид неоднократно пытался повлиять на свидетелей против него. Сторона защиты обвиняемого настаивала, что его не стоит переводить под арест, поскольку он пытался защищать свою репутацию.

Сэма Бэнкмана-Фрида арестовали 13 декабря на Багамских островах по запросу США. Его обвиняют в обмане инвесторов обанкротившейся в ноябре криптобиржи FTX, которые вложили в нее $1,8 млрд. 23 декабря господина Бэнкмана-Фрида освободили из-под стражи под залог $250 млн. Согласно решению суда в Нью-Йорке, он должен был отбывать домашний арест в доме своих родителей в Калифорнии.

Об истории FTX Group — в материале «Ъ» «Корпорация гиков».