Где деньги, Джо

В Конгрессе США опубликовали очередную порцию компромата об иностранном бизнесе сына президента США Джо Байдена — Хантера. Согласно документу, речь идет о многомиллионных переводах на счета Байденов из России, Казахстана, Украины. Кроме этого выяснилось, что с бизнесменами, отправлявшими деньги, господин Байден лично встречался, будучи вице-президентом. Демократы оправдываются тем, что указанные транcакции не были предназначены политику, а что до встреч, то там он говорил лишь о «мире и погоде». Республиканцы с подобной аргументацией не согласны и угрожают выяснить все обстоятельства в ходе импичмента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден (справа) раньше утверждал, что никогда не обсуждал со своим сыном Хантером (слева) его бизнес, однако в Конгрессе готовы доказать обратное

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / AFP Президент США Джо Байден (справа) раньше утверждал, что никогда не обсуждал со своим сыном Хантером (слева) его бизнес, однако в Конгрессе готовы доказать обратное

Фото: Andrew Caballero-Reynolds / AFP

Комитет Палаты представителей США по надзору, который проводит расследование по подозрениям в финансовых махинациях семьи президента Байдена, опубликовал очередную докладную записку, содержащую информацию о банковских операциях по этому делу. В документе утверждается, что сын президента Хантер Байден и его деловые партнеры получали десятки миллионов долларов от российских, украинских и казахстанских олигархов в то время, когда Байден-старший занимал пост вице-президента (2009–2017 годы).

Речь идет о переводах «из России, Казахстана и Украины… на сумму более $20 млн». В частности, бизнесвумен Елена Батурина, по информации комитета, перечислила $3,5 млн на счет фиктивной компании Rosemont Seneca Thornton, принадлежащей Хантеру Байдену и его партнеру. Предполагается, что фирма была создана исключительно для отмывания денег. В документе также упоминаются транcакции от украинского олигарха и владельца компании Burisma Николая Злочевского. И, по данным законодателей, вскоре после первых платежей Джо Байден (на тот момент, напомним, вице-президент) посетил Украину.

«В апреле 2014 года казахстанский олигарх (Кенес Ракишев.— “Ъ”) перечислил точную стоимость спорткара Байдена-младшего на банковский счет»,— говорится и о связях с казахстанским предпринимателем. Причем в феврале 2014 года Хантер Байден встретился с этим же бизнесменом, который «тесно сотрудничал с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым», в отеле в Вашингтоне. После переводов «президент Байден обедал с ними (отправителями денег.— “Ъ”) весной 2014 и 2015 годов в Вашингтоне», указано в документе.

Там же приводятся слова главы комитета Палаты представителей Джеймса Комера о том, что «Хантер Байден продавал как "бренд"» влияние своего отца.

Документ, опубликованный в среду, стал продолжением скандала, который разгорелся неделей ранее, когда в Конгрессе заслушали новые показания под присягой бывшего делового партнера Хантера Байдена Девона Арчера. Среди прочего в своем выступлении бизнесмен заявил, что, общаясь с деловыми партнерами, Хантер упоминал о Джо Байдене «каждый день… иногда давал понять, что разговаривает со своим отцом (о сделках.— “Ъ”), а иногда ставил его на громкую связь». Это противоречит более ранним заявлениям Джо Байдена, который утверждал, что никогда не обсуждал с сыном бизнес.

Консерваторы и демократы восприняли информацию по-разному. Так, активно освещает дело ведущий консервативный телеканал Fox News. В частности, журналист телеканала попытался получить комментарий у самого Джо Байдена. На вопрос о предполагаемых связях с бизнесом сына американский президент раздраженно ответил: «Я знал, что у вас будет паршивый вопрос…. Это неправда». После этого глава Белого дома демонстративно ушел.

Либеральные и центристские СМИ предпочитают тему не педалировать. В частности, ABC News отмечает, что в претензиях законодателей-республиканцев нет ничего нового.

Кроме того, на упомянутых встречах с бизнесменами Джо Байден не говорил ни о чем, кроме «мира… погоды, а затем все ушли», ссылается ABC на показания бывшего бизнес-партнера Хантера Байдена и приводит слова представителя Белого дома Яна Сэмса о том, что республиканцы в Палате представителей «не могут доказать, что президент Байден сделал что-то не так». Чиновник также упрекнул республиканцев в том, что вместо «реальной помощи американскому народу» консерваторы занимаются «партийными играми и политическими атаками».

Без прямых доказательств любые нападки на нынешнего президента ничтожны, уверена и экс-спикер Палаты представителей влиятельная демократка Нэнси Пелоси, которая не раз инициировала импичмент — только в отношении предыдущего президента Дональда Трампа.

В ходе недавнего интервью телеканалу MSNBC она не смогла сдержать раздражения из-за вопроса о семействе Байден, назвав попытки республиканцев довести дело до импичмента несерьезными, а также «отвлекающей тактикой». По ее мнению, республиканцам просто-напросто «нечего предложить американскому народу».

Консерваторы в Конгрессе в ответ ссылаются на законодательство США и настаивают, что это «ничтожное утверждение, которое не прошло бы ни с одним другим американцем, если бы члены его семьи принимали иностранные платежи или взятки». «Закон признает, что платежи членам семьи с целью коррупционного влияния на других могут представлять собой взятку»,— считают республиканцы. Закон, по их словам, предостерегает от выплат родственникам, если они используются «как косвенный способ коррумпированного влияния на должностное лицо».

Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти во вторник также заявил, что у республиканцев достаточно оснований для запуска импичмента. В интервью Fox News господин Маккарти отметил, что импичмент, о возможности запуска которого он уже говорил в конце июля, «дает Конгрессу, республиканцам и демократам из их комитета возможность получить информацию». Если же Байденам нечего скрывать — пусть предоставят выписки со своих банковских счетов, подытожил он.

О грядущей процедуре импичмента заявил и сенатор-республиканец Джош Хоули. «Это не иллюзия, когда вице-президент Соединенных Штатов появляется на ужине с Хантером Байденом и руководителями Burisma. Это не был призрак, он не прошел сквозь дверь… Он обедал с руководителями (компаний.— “Ъ”)… Он разговаривал по телефону... Это показывает нам, что все, что заявлял Байден, повторяли за ним в Белом доме,— абсолютная ложь... Это действительно экстраординарно… и это четко показывает, что нам придется провести здесь расследование в рамках импичмента, чтобы получить факты и выяснить, является ли президент коррумпированным, потому что день ото дня это выглядит все более вероятным»,— заключил он.

Доставляет Хантер Байден проблемы отцу и на другом фронте.

Еще 2 июля Секретная служба обнаружила в Белом доме подозрительный белый порошок, оказавшийся кокаином. Незадолго до этого, как утверждала консервативная газета The New York Post (NYP), в здании гостил сын президента. Уже 13 июля Секретная служба отчиталась о завершении расследования и заверила, что не смогла выяснить, как кокаин оказался в резиденции президента. Тем не менее консерваторы решили так просто не оставлять эту историю.

Пока конгрессмены копались в «грязных деньгах» семейства Байден, узкопрофильный журнал Soldier of Fortune выпустил эксклюзив, в котором утверждается, что Секретная служба установила человека, который пронес в Белый дом пакет с кокаином, и доложила об этом президенту. Автор публикации и издатель журнала Сьюзан Кац Китинг отметила, что три анонимных собеседника издания независимо друг от друга назвали одно и то же имя провинившегося. Однако с общественностью она решила этой информацией не делиться. «Если хотите знать имя, спросите Джо Байдена»,— сказал один из ее источников.

Спустя несколько дней тему подхватила NYP, которая со ссылкой на Soldier of Fortune отметила, что кокаин в Белый дом пронес «кто-то из окружения семьи Байдена».

Хотя в материале не содержалось никакой добавленной информации, возмущенная общественность начала цитировать именно консервативную NYP, которая, видимо, показалась ей более заслуживающей доверия.

Между тем ни расследование конгрессменов, ни кокаиновая история пока не привели к какому-либо обвалу популярности главы Белого дома. Так, рейтинг одобрения президента Байдена стабильно держится ниже 50% и колеблется в августе в районе 38–44%. В потенциальном противостоянии с республиканцем Дональдом Трампом, согласно исследованиям, у действующего президента также наблюдается практически паритет. А по августовским опросам он и вовсе может довольствоваться преимуществом на уровне статистической погрешности в 1%.

Екатерина Мур, Вашингтон