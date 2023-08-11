На дело Хантера Байдена назначен спецпрокурор Дэвид Вайс

Министр юстиции США, генпрокурор Меррик Гарланд назначил спецпрокурора по делу сына президента Джо Байдена Хантера. Им стал прокурор штата Делавэр Дэвид Вайс, который ранее расследовал деловые операции сына президента, сообщает AP. В качестве спецпрокурора господин Вайс получит более широкие полномочия в рамках расследования.

Хантера Байдена обвиняют по двум налоговым преступлениям: он не заплатил налоги больше чем на $100 тыс. в 2017 и 2018 годах. Его также обвиняют в том, что он, являясь наркозависимым, владел огнестрельным оружием.

26 июля сын президента отказался от признания вины в налоговых преступлениях. По обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия он ранее достиг досудебного соглашения.

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Мария Федотова