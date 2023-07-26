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Коммерсантъ FM
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Хантер Байден не признал вину в налоговых преступлениях

Хантер Байден, сын 46-го президента США Джо Байдена, отказался от признания вины в налоговых преступлениях после развала сделки с прокурорами. Судья Мэриэллен Норейка, назначенная 45-м президентом Дональдом Трампом, выразила обеспокоенность условиями соглашения и приостановила его действие.

Хантер Байден

Хантер Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Хантер Байден

Фото: Jonathan Ernst, Reuters

Как пишет Reuters, обычное слушание о признании вины превратилось в трехчасовое дело с приглушенными переговорами между адвокатами и острыми вопросами от судьи. Сам господин Байден изначально отмечал на слушаниях, что готов признать вину в преступлениях.

«Я не могу сегодня принять соглашение о признании вины»,— сказала Мэриэллен Норейка. Судья попросила стороны в течение 30 дней объяснить, почему она должна принять соглашение. Как пишет Associated Press, во время слушаний возникла дискуссия о том, дает ли соглашение защиту от будущих обвинений.

После этого господин Байден заявил, что не признает себя виновным в налоговых преступлениях без заключения сделки, позволяющей избежать преследования по обвинению в хранении оружия.

По данным CNN, стороны уже договорились о пересмотре сделки. Она будет распространяться только на период с 2014 по 2019 год.

Господин Байден ранее признал вину по двум налоговым преступлениям: он не заплатил налоги больше чем на $100 тыс. в 2017 и 2018 годах. Его также обвиняют в том, что он, являясь зависимым от наркотиков, владел огнестрельным оружием. По этому пункту в рамках соглашения господин Байден «согласился заключить досудебное соглашение» со следствием, однако формально виновным себя не признал.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дело Хантера боится».

Леонид Уварчев

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