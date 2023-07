Конгресс уполномочен пригрозить

Спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Кевин Маккарти обвинил президента страны Джо Байдена в использовании власти в интересах своей семьи и заявил, что «Конституция предписывает» американским законодателям запустить процедуру импичмента в отношении главы Белого дома. Подозрения республиканцев в адрес господина Байдена пока основаны больше на слухах и неподтвержденных свидетельствах. Однако, учитывая приближение активной фазы президентской гонки, члены Республиканской партии, кажется, всерьез намерены отыграть этот номер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (справа)

Фото: Alex Brandon / AP Президент Джо Байден и спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти (справа)

Фото: Alex Brandon / AP

В среду, 26 июля, сын президента США Хантер Байден предстанет перед судом в Уилмингтоне, штате Делавэр, где, как ожидается, признает себя виновным по двум пунктам обвинения в неуплате налогов. До этого он достиг досудебного соглашения со следствием по обвинению в незаконном хранении огнестрельного оружия. И хотя Хантер, из-за которого на главу Белого дома Джо Байдена свалились многочисленные проблемы, уже погасил свои долги перед государством и, вероятнее всего, избежит тюремного заключения, республиканцы в Конгрессе не намерены упускать шанс насолить действующему президенту — особенно в преддверии активной фазы предвыборной кампании.

В Республиканской партии уверены, что проступки Хантера Байдена — лишь малая часть совершенных семейством президента преступлений, связанных с серыми схемами обогащения за счет различных сделок за пределами США (в том числе в Китае и на Украине).

«Когда Байден баллотировался в президенты, он сказал общественности, что никогда не занимался бизнесом. Он сказал, что его семья никогда не получала ни доллара из Китая, что, как мы доказываем, неправда»,— заявил в эфире консервативного канала Fox News спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

Еще в мае республиканцы из комитета по надзору и подотчетности нижней палаты Конгресса заверили, что получили доказательства незаконного обогащения членов семьи Байдена через «подозрительную сеть из более чем 20 компаний». Председатель комитета Джеймс Комер утверждал, что большая часть таких фирм была создана в бытность господина Байдена вице-президентом, а его родственники через эти предприятия получили более $10 млн от различных иностранцев.

Неделю назад сенатор-республиканец Чак Грассли опубликовал документ ФБР, в котором анонимный информатор обвиняет господина Байдена в причастности к коррупционной схеме назначения своего сына в совет директоров украинской энергетической компании Burisma. В частности, неназванный источник цитирует главу этого предприятия Николая Злочевского, который на вопрос о возможных проблемах из-за расследования украинской генпрокуратурой планов фирмы выйти на американский рынок якобы ответил: «Не беспокойтесь. Хантер обо всем позаботится через своего папу».

По мнению Кевина Маккарти, особенности финансовой деятельности родственников действующего президента позволяют довести расследование республиканцев «до уровня импичмента».

«Мы только следовали за информацией. Но это дойдет до уровня импичмента, который дает Конгрессу самые широкие полномочия для получения остальной необходимой информации… Президент использовал то, чего мы не видели со времен Ричарда Никсона (37-й президент США, республиканец, ушедший в отставку из-за Уотергейтского скандала, не дожидаясь импичмента.— “Ъ”): использовал правительство как орудие в интересах своей семьи»,— негодовал спикер Палаты представителей.

Как отметило издание The Hill, господин Маккарти, пригрозив Джо Байдену импичментом, не стал ссылаться на опубликованный коллегой документ ФБР, однако сам факт появления пусть и недоказанных обвинений в публичном поле подогрел интерес республиканцев к иностранным сделкам семейства Байдена. Ранее консервативное издание The New York Post сообщило, что экс-партнер Хантера Байдена Девон Арчер планирует в ближайшее время рассказать комитету Палаты представителей по надзору о том, как сын главы Белого дома во время встреч с иностранными бизнесменами включал громкую связь, беседуя с отцом — на тот момент вице-президентом.

«Я верю, что мы доведем дело до конца, и это приведет к расследованию в целях импичмента, как предписывает нам конституция»,— отметил Кевин Маккарти.

В Белом доме в ответ посоветовали республиканцам «заняться реальными проблемами, решения которых ждут американцы, такими как снижение инфляции или создание рабочих мест».

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер на днях также заверила, что президент США никогда не имел отношения к бизнесу своего сына.

Согласно опросу Morning Consult, проведенному в конце июня, лишь 30% зарегистрированных избирателей считают, что вопрос об импичменте Джо Байдену должен стать «главным приоритетом» для Конгресса. В этом уверены 11% демократов, 24% независимых избирателей и 55% республиканцев. И того меньше — 27% электората — считают ключевой задачей для американских законодателей расследование финансовой деятельности Хантера Байдена.

Так или иначе, планы импичмента Джо Байдена республиканцы вынашивают давно. Учитывая, что экс-президент Дональд Трамп целых два раза за свои четыре года на посту прошел через эту неприятную процедуру, а с января 2023-го у Республиканской партии большинство в Палате представителей, вероятность политической вендетты высока. Хотя до сих пор тот же Кевин Маккарти скептически относился к перспективам такого сценария, понимая, что в реальности добиться отстранения главы Белого дома путем импичмента будет фактически невозможно. Для этого должны вскрыться какие-то более весомые доказательства коррупционных преступлений, чем анонимная записка, пусть даже из ФБР. Нынешняя «доказательная база» позволит разве что объявить американскому лидеру импичмент в Палате представителей и ждать, когда контролируемый демократами Сенат его оправдает.

Тем не менее расследование конгрессменов, конечно, способно добавить хаоса в уже начавшуюся, но пока не набравшую обороты президентскую кампанию-2024.

Собственно, господин Трамп на заявления Кевина Маккарти уже успел отреагировать, обрушившись на своего старого обидчика, опередившего его в 2020 году. Досталось и республиканским лидерам в Сенате, которые не торопятся ввязываться в эту политическую игру.

«Джо Байден — самый коррумпированный президент в истории США, что, несомненно, доказывается в Палате представителей каждый день. Но, учитывая все эти ужасные разоблачения и факты, почему республиканское "руководство" в Сенате не высказалось и не осудило жуликоватого Джо Байдена и радикальных левых демократов, фашистов и марксистов за их преступления против нашей страны, в том числе против меня? Как долго Америке придется ждать, когда Сенат начнет действовать?» — написал в своей соцсети TruthSocial господин Трамп.

В любом случае, если расследование в целях импичмента действительно будет запущено, на президентской гонке это, безусловно, отразится. Правда, каким образом — непонятно. Тот же Дональд Трамп все попытки импичмента достаточно умело использовал для выставления себя жертвой политических оппонентов и консолидации своего электората. Пока, по данным опросов, в потенциальном матче-реванше на выборах-2024 ни у господина Трампа, ни у господина Байдена нет явного преимущества. Да и участие обоих в финале выборов в ноябре 2024 года пока тоже не гарантировано.

Алексей Забродин